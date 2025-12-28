יום ראשון, 28.12.2025 שעה 09:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בבאר שבע מבינים: נהיה חייבים להתחזק בינואר

האדומים מסכמים את הניצחון הלא פשוט על שדרות בגביע: "הכרטיס האדום גרם לנו למבוכה, אין ספק". קוז'וק מחפש 2-3 זרים לאגפים, שמו של מדיירוש עלה

|
מיגל ויטור חוגג (מרטין גוטדאמק)
מיגל ויטור חוגג (מרטין גוטדאמק)

אחרי ההשפלה במחזור הליגה האחרון לעירוני טבריה, מחזיקת הגביע הפועל באר שבע שמה את הליגה בצד והתפנתה למפעל השני בחשיבותו במסגרת משחק סיבוב ח' נגד עירוני שדרות. החבורה של רן קוז'וק הצליחה לנצח אמש (שבת) בקושי 1:2, אבל אכזבה מאוד בכל הקשור לאנרגיות וליכולת. מה שבטוח, אם לא יראו שיפור מיידי, הם עלולים לאבד גובה מהר מאוד. 

"בגביע הכי חשוב לעבור, אבל גם לא חשבנו שנהיה בסיטואציה כזאת. האדום גרם לנו למבוכה, אין ספק בכלל. שדרות נתנו את הכל, נזכיר גם שהיינו בהרכב שני שרובו לא ישחק נגד הפועל ירושלים. ועדיין אנחנו מצפים מכל שחקן שמקבל הזדמנות לשחק כמו חזות, היה כיף לראות אותו. בסוף, נהיה חייבים להתחזק בינואר", אמרו בבירת הנגב.

בבאר שבע לא היו מרוצים בלשון המעטה מהיכולת נגד שדרות, שבו קיבלו הרבה שחקני ספסל הזדמנות בהרכב ולא הצליחו לשכנע. בין נקודות האור הבודדות היא היכולת הטובה של הקשר הצעיר איתי חזות, שחקן שסיים גיל נוער ובדרך כלל נכלל בסגל בגלל מענק משרד הספורט, אך לא משותף. 

רן: בשורה התחתונה בגביע צריך לעבור שלב

בב"ש היו מרוצים מהתפוקה של חמודי כנעאן, שער ובישול, בהופעה הראשונה שלו בהרכב מתחילת העונה. פרט לגול בפנדל והבישול למיגל ויטור, נראה שכנעאן מצליח להוריד מעט מהחלודה. בנוסף אליו, גם ויטור הציג יכולת טובה ושער חשוב, סוף סוף ממצב נניח. מאז שוויטור איבד ממעמדו, איבדה ב"ש את הכוח במצבים הנייחים. 

משחק ההגנה, שהיה קטסטרופה מול עירוני טבריה, לא השתפר גם נגד קבוצה מליגה ב'. הראיה הבולטת ביותר היא העבירה שביצע אופיר דוידזאדה מול שחקן שדרות שהיה האחרון ולכן המגן של באר שבע קיבל לחובתו אדום ישיר ולא יוכל לשחק נגד הפועל ירושלים. אפרופו כרטיס אדום, מדובר באדום ישיר שני ברציפות שבאר שבע סופגת וגם זה מדאיג את האדומים.

שחקני הפועל באר שבע חגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חגים (מרטין גוטדאמק)

לקראת חלון ההעברות של ינואר, רן קוז'וק מחפש להתחזק בשניים-שלושה זרים, שיוסיפו לו כוח בעיקר באגפים. אחד השמות שנבדקו, למרבה ההפתעה, הוא יורי מדיירוש שעזב בסיום העונה שעברה את הקבוצה אחרי שלא הותיר חותם. החלון יהיה גם לדילול הסגל, שכן מור סימנטוב, גוזף סאבובו בנדה, אור דדיה ואיילון אלמוג יצאו להשאלה. 

יורי מדיירוש חוגג (חגי מיכאלי)יורי מדיירוש חוגג (חגי מיכאלי)

לקראת המשחק נגד הפועל ירושלים, אותו בבאר שבע מגדירים כקריטי, קוז'וק יקבל לרשותו את ג'יבריל דיופ ולוקאס ונטורה שריצו אמש עונש השעיה. אמיר גנאח, דן ביטון, ניב אליאסי, אור בלוריאן, הלדר לופס ואיגור זלאטנוביץ' ישובו להרכב. גיא מזרחי ואליאל פרץ בספק בגלל מחלה.

