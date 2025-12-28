יום ראשון, 28.12.2025 שעה 09:22
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

בירושלים מבינים: זה לא יספיק מול התל אביביות

למרות הניצחון על מכבי רעננה, בקבוצה מהבירה יצאו מהארנה בתחושות לא טובות, בעיקר בגלל ההגנה. קרינגטון: "מחכה לנו מבחן גדול, נעבוד כדי להשתפר"

|
שחקני הפועל ירושלים שמחים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים שמחים (אורן בן חקון)

תחושות לא טובות בהפועל ירושלים לאחר ה-99:102 אתמול (שבת) על מכבי רעננה של שי סגלוביץ'. הקבוצה מהבירה הובילה ביתרון דו ספרתי וכאילו היה מדובר בפלאשבק ממספר משחקים בפתיחת העונה – חניכיו של יונתן אלון ראו כיצד האורחת חוזרת למשחק בהיכל הפיס ארנה עד לכדי מרחק נגיעה. במועדון לא היו מרוצים מהיכולת, אך בתום 40 דקות של כדורסל הירושלמים עלו למאזן של שבעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, מאזן ששווה להם מקום חמישי בתום 11 מחזורים של ליגת העל. 

ממשיכה בשלה: 99:102 להפועל י-ם על רעננה

השורה התחתונה היא כמובן הניצחון, אך היכולת במשחק ועם דגש על המחצית השנייה לא רק שלא הוסיפו שקט, אלא העלו את מפלס העצבים, זאת כאשר בהמשך השבוע, ביום שלישי, הפועל ירושלים תארח את מנרסה במסגרת היורוקאפ, למשחק שיכול לתת לה צעד נוסף בדרך להעפלה ישירה לשלב רבע גמר המפעל. כזכור, שתי הראשונות מעפילות היישר לשלב רבע הגמר שמשוחק בשיטת נוקאאוט, בעוד חצי הגמר והגמר משוחקים בפורמט של סדרה, הטובה משלושה משחקים. הירושלמים מובילים כעת את הבית כשבמאזנם שני ניצחונות יותר מצדביטה אולימפיה ובחצ'שהיר.

חזרה למשחק אתמול בפיס ארנה: אכזבה בהפועל ירושלים מהיכולת, עם דגש על הצד ההגנתי, כאשר חניכיו של אלון אפשרו לא פחות מ-57 נקודות ליריבתם, זאת לאחר שבמחצית הראשונה הדברים הלכו טוב מבחינתה של המארחת, שהובילה ב-15 הפרש לאחר שקלעה בעצמה 57 נקודות. במועדון דיברו על כך שהתיאום לא ההגנתי לא היה קיים ובטוחים כי ביכולת כזו, למרות הניצחון אתמול, רחוק הם לא יגיעו. כאמור, לא היה שקט בירושלים לאחר הניצחון ולא בגלל היכולת ההתקפית, אלא בגלל מה שהיה כרטיס הביקור של הירושלמים בשנים האחרונות – ההגנה. 

גג'ארד הארפר ויונתן אלון (אורן בן חקון)

קאדין קרינגטון התייחס להאם זה יספיק משחקים הבאים בליגה מול שתי התל אביביות: “זה לא מספיק. מכבי בקצב ממש טוב כרגע, הפועל תל אביב כמובן הראשונה ביורוליג. זה מבחן גדול עבורנו, אבל אני חושב שאנחנו קבוצה טובה ונעבוד להשתפר”. על הפתיחה בחמישייה באופן קבוע: “זה קצת שונה, בגלל זה אני מצליח להיכנס לקצב מוקדם יותר. לפני, כשעליתי מהספסל, למשחק כבר היה קצב אז הייתי צריך לצלול לתוך המשחק. אני חושב שזה ההבדל הכי גדול”.

