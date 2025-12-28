בירושלים מבינים: זה לא יספיק מול התל אביביות

תחושות לא טובות בהפועל ירושלים לאחר ה-99:102 אתמול (שבת) על מכבי רעננה של שי סגלוביץ'. הקבוצה מהבירה הובילה ביתרון דו ספרתי וכאילו היה מדובר בפלאשבק ממספר משחקים בפתיחת העונה – חניכיו של יונתן אלון ראו כיצד האורחת חוזרת למשחק בהיכל הפיס ארנה עד לכדי מרחק נגיעה. במועדון לא היו מרוצים מהיכולת, אך בתום 40 דקות של כדורסל הירושלמים עלו למאזן של שבעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, מאזן ששווה להם מקום חמישי בתום 11 מחזורים של ליגת העל.

ממשיכה בשלה: 99:102 להפועל י-ם על רעננה

השורה התחתונה היא כמובן הניצחון, אך היכולת במשחק ועם דגש על המחצית השנייה לא רק שלא הוסיפו שקט, אלא העלו את מפלס העצבים, זאת כאשר בהמשך השבוע, ביום שלישי, הפועל ירושלים תארח את מנרסה במסגרת היורוקאפ, למשחק שיכול לתת לה צעד נוסף בדרך להעפלה ישירה לשלב רבע גמר המפעל. כזכור, שתי הראשונות מעפילות היישר לשלב רבע הגמר שמשוחק בשיטת נוקאאוט, בעוד חצי הגמר והגמר משוחקים בפורמט של סדרה, הטובה משלושה משחקים. הירושלמים מובילים כעת את הבית כשבמאזנם שני ניצחונות יותר מצדביטה אולימפיה ובחצ'שהיר.

חזרה למשחק אתמול בפיס ארנה: אכזבה בהפועל ירושלים מהיכולת, עם דגש על הצד ההגנתי, כאשר חניכיו של אלון אפשרו לא פחות מ-57 נקודות ליריבתם, זאת לאחר שבמחצית הראשונה הדברים הלכו טוב מבחינתה של המארחת, שהובילה ב-15 הפרש לאחר שקלעה בעצמה 57 נקודות. במועדון דיברו על כך שהתיאום לא ההגנתי לא היה קיים ובטוחים כי ביכולת כזו, למרות הניצחון אתמול, רחוק הם לא יגיעו. כאמור, לא היה שקט בירושלים לאחר הניצחון ולא בגלל היכולת ההתקפית, אלא בגלל מה שהיה כרטיס הביקור של הירושלמים בשנים האחרונות – ההגנה.

ג'ארד הארפר ויונתן אלון (אורן בן חקון)

קאדין קרינגטון התייחס להאם זה יספיק משחקים הבאים בליגה מול שתי התל אביביות: “זה לא מספיק. מכבי בקצב ממש טוב כרגע, הפועל תל אביב כמובן הראשונה ביורוליג. זה מבחן גדול עבורנו, אבל אני חושב שאנחנו קבוצה טובה ונעבוד להשתפר”. על הפתיחה בחמישייה באופן קבוע: “זה קצת שונה, בגלל זה אני מצליח להיכנס לקצב מוקדם יותר. לפני, כשעליתי מהספסל, למשחק כבר היה קצב אז הייתי צריך לצלול לתוך המשחק. אני חושב שזה ההבדל הכי גדול”.