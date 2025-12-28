יום ראשון, 28.12.2025 שעה 09:18
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
81%3059-324227דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
65%2853-306326בוסטון סלטיקס
60%2870-293525פילדלפיה 76'
52%3079-307427טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
20%3129-284825וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
58%2954-301726פיניקס סאנס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
44%3135-310127ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
37%3249-316227פורטלנד בלייזרס
30%3285-304327סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס
27%2961-286126לוס אנג'לס קליפרס

אגרוף לפנים, שני מורחקים: עימות חריג ב-NBA

חוזה אלברדו ומארק וויליאמס רבו, שחקנה של ניו אורלינג אגרף את יריבו מפיניקס בפנים ושחקני הקבוצות הפרידו וצוות השופטים החליט להרחיק את שניהם

|
חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)
חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)

תקרית חריגה ומכוערת העיבה הלילה (בין שבת לראשון) על משחק ה-NBA בין ניו אורלינס לפיניקס, שבסיומו ניצחו הסאנס 114:123. במהלך הרבע השלישי התלהטו הרוחות כאשר חוזה אלברדו ומארק וויליאמס נקלעו לעימות פיזי חריף, שהסלים במהירות למהומה על הפרקט.

האירוע החל בדחיפות הדדיות, המשיך כאשר אלברדו אחז בוויליאמס בגופייה, והגיע לשיא כשהרכז של הפליקנס הניף אגרוף לעבר פניו של הסנטר. רגעים קודם לכן גם וויליאמס ניסה להחזיר באותה צורה, אך החטיא ולא פגע בו.

שחקני שתי הקבוצות מיהרו להתערב ולהפריד בין המעורבים, ולאחר דיון קצר החליט צוות השיפוט להרחיק את שני השחקנים מהמשחק.

התגרה החריגה (רויטרס)התגרה החריגה (רויטרס)
חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)
חוזה אלברדו ומארק וויליאמס (רויטרס)חוזה אלברדו ומארק וויליאמס (רויטרס)

מי שלא נשאר אדיש היה אדי ג'ונס, אקס פיניקס, שתקף את ההחלטה ברשתות החברתיות וטען כי מדובר בהחלטה שערורייתית וחוסר לקיחת אחריות מצד השופטים, כשהוא מדגיש שוויליאמס התאפק ולא הגיב בעוצמה, למרות שלטענתו היה יכול לפגוע באלברדו: "בדיחה והתחמקות מאחריות של השופטים. מה וויליאמס אמור היה לעשות כששחקן מרים לעברו ידיים? הוא התאפק כי הוא לא רצה להיות מורחק בעצמו. כולם יודעים שהוא יכול היה לפגוע בו". 

