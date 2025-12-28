אגרוף לפנים, שני מורחקים: עימות חריג ב-NBA

תקרית חריגה ומכוערת העיבה הלילה (בין שבת לראשון) על משחק ה-NBA בין ניו אורלינס לפיניקס, שבסיומו ניצחו הסאנס 114:123. במהלך הרבע השלישי התלהטו הרוחות כאשר חוזה אלברדו ומארק וויליאמס נקלעו לעימות פיזי חריף, שהסלים במהירות למהומה על הפרקט.

האירוע החל בדחיפות הדדיות, המשיך כאשר אלברדו אחז בוויליאמס בגופייה, והגיע לשיא כשהרכז של הפליקנס הניף אגרוף לעבר פניו של הסנטר. רגעים קודם לכן גם וויליאמס ניסה להחזיר באותה צורה, אך החטיא ולא פגע בו.

שחקני שתי הקבוצות מיהרו להתערב ולהפריד בין המעורבים, ולאחר דיון קצר החליט צוות השיפוט להרחיק את שני השחקנים מהמשחק.

התגרה החריגה (רויטרס)

חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)

חוזה אלברדו ומארק וויליאמס (רויטרס)

מי שלא נשאר אדיש היה אדי ג'ונס, אקס פיניקס, שתקף את ההחלטה ברשתות החברתיות וטען כי מדובר בהחלטה שערורייתית וחוסר לקיחת אחריות מצד השופטים, כשהוא מדגיש שוויליאמס התאפק ולא הגיב בעוצמה, למרות שלטענתו היה יכול לפגוע באלברדו: "בדיחה והתחמקות מאחריות של השופטים. מה וויליאמס אמור היה לעשות כששחקן מרים לעברו ידיים? הוא התאפק כי הוא לא רצה להיות מורחק בעצמו. כולם יודעים שהוא יכול היה לפגוע בו".