עוד הצגת ענק ליוקיץ', הפעם דנבר נכנעה למג'יק

אורלנדו (14:18) - דנבר (9:22) 126:127

אורלנדו רשמה מהפך דרמטי ומרשים במיוחד מול דנבר במשחק מותח בפלורידה, למרות ערב ענק נוסף של ניקולה יוקיץ'. כוכב הנאגטס הגיע חם מההצגה ההיסטורית בחג המולד וסיפק טריפל דאבל אדיר של 34 נקודות, 21 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, אך גם זה לא הספיק. דנבר שמטה יתרון של 17 נקודות במחצית השנייה ונכנעה לאחר שתי קליעות עונשין קריטיות של דזמונד ביין בדקות ההכרעה.

ביין סיים עם 24 נקודות, מתוכן 15 ברבע הרביעי, ודייק פעמיים מהקו בשניות האחרונות, מיד אחרי שיוקיץ' עשה זאת בצד השני. לג'מאל מארי הייתה הזדמנות לנצח עם זריקה מחצי מרחק על הבאזר, אך הכדור יצא החוצה, בין היתר בזכות הגנה גדולה של אנתוני בלאק, גיבור הערב.

בלאק המשיך עונה מצוינת עם התפוצצות אדירה, שיא קריירה של 38 נקודות, כולל 7 מ-11 לשלוש, והוביל את אורלנדו בזמן שפאולו באנקרו הסתפק ב-12 נקודות בלבד. הגארד הצעיר היה האיש של המאני טיים, כשקלע ארבע נקודות רצופות שהפכו את התוצאה ל-120:121 לאורלנדו דקה ו-6 שניות לסיום.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

וונדל קרטר ג'וניור תרם 18 נקודות, טריסטן דה סילבה הוסיף 17 כולל סל חשוב בקלאץ', והקבוצה מפלורידה התאוששה מהפסד מאכזב לשארלוט בערב הקודם. מנגד, טים הארדוויי קלע 20 לדנבר, שהובילה כבר 53:70 ברבע השלישי, אך ספגה 43:33 ברבע האחרון ויצאה בידיים ריקות.

אטלנטה (18:15) - ניו יורק (9:22) 128:125

ניו יורק ידעה לשרוד קאמבק מאוחר של אטלנטה, בהובלת ערב ענק של קארל אנתוני טאונס, שסיפק שיא עונתי עם 36 נקודות לצד 16 ריבאונדים. ג'יילן ברונסון הוסיף 34 נקודות, והניקס שלטו בצבע עם יתרון משמעותי בריבאונדים 38:56. טאונס דייק ב-17 מ-18 מקו העונשין, ואוג'י אנונובי תרם 15 נקודות ו-10 ריבאונדים, כולל מהלכים מכריעים בדקות הסיום. ניו יורק המשיכה במומנטום החיובי עם ניצחון תשיעי ב-11 משחקים, זאת למרות היעדרותם של ג'וש הארט ודוס מקברייד הפצועים.

ברונסון (רויטרס)

אצל אטלנטה, שסיימה רצף ביתי קשה ללא ניצחון והפסד שישי ברציפות, בלט אונייקה אוקונגוו עם 31 נקודות ו-14 ריבאונדים. ג'יילן ג'ונסון רשם דאבל דאבל 13 ברציפות עם 20 נקודות, 12 אסיסטים ו-9 ריבאונדים לפני שיצא בעבירות בדקה האחרונה. ניקייל אלכסנדר ווקר קלע 25 נקודות ואף העלה את ההוקס ליתרון זמני בשניות הסיום, אך זה לא הספיק. טריי יאנג, ששיחק לראשונה בק-טו-בק מאז שחזר מפציעת ברך, הסתפק ב-9 נקודות לצד 10 אסיסטים.

שיקגו (16:15) - מילווקי (19:13) 112:103

מילווקי עצרה את המומנטום של שיקגו בזכות חזרתו של יאניס אנטטוקומפו, ששב לפרקט אחרי היעדרות של 8 משחקים והוביל עם 29 נקודות לצד 8 ריבאונדים ב-25 דקות בלבד, בהתאם להגבלת הדקות שנקבעה מראש. יאניס, שהתאושש ממתיחה בשוק ימין, קלע 15 נקודות כבר במחצית הראשונה באחוזים גבוהים ועזר לבאקס לרדת להפסקה ביתרון. ריאן רולינס תרם 20 נקודות ובובי פורטיס השלים דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים, במשחק שבו מילווקי הצליחה להתאושש אחרי תקופה לא יציבה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

בדקות ההכרעה הבאקס פתחו ריצת 0:8 שכללה שלשות של רולינס ואיי ג'יי גרין, ריצה שסיפקה מרווח נשימה ולא אפשרה לשיקגו להתקרב באמת עד הסיום. ניקולה ווצ'ביץ' וקובי ווייט הובילו את הבולס עם 16 נקודות כל אחד, וג'וש גידי הוסיף 13. בסיום נרשמו חילופי דברים בין שחקני שתי הקבוצות בעקבות מהלך אחרון שבו הכדור נשלח ליאניס בהתקפה מתפרצת, אך האירוע לא הסלים והסתיים ללא עימות. מילווקי ממשיכה להיראות שונה לחלוטין עם יאניס על המגרש, לעומת התקופה שבה נעדר.

סן אנטוניו (8:23) - יוטה (19:12) 127:114

יוטה המשיכה במומנטום המרשים שלה ועצרה את הרצף הארוך של סן אנטוניו, בהובלת ערב התקפי חזק של לאורי מרקאנן, שקלע 29 נקודות, וקיונטה ג’ורג’ שהוסיף 28. גם וולטר קלייטון ג’וניור תרם 17 נקודות וג’וסוף נורקיץ’ הוסיף 16, במשחק שבו הג’אז הובילו החל מאמצע הרבע השני, פתחו פער שהגיע ל-17 נקודות ושמרו עליו לאורך רוב ההתמודדות. זה היה ניצחון שני ברציפות של יוטה, אחרי רצף של ארבעה הפסדים, ובהמשך ישיר לניצחון המרשים מהערב הקודם מול דטרויט.

וומבניאמה מטביע (רויטרס)

בצד של סן אנטוניו, ויקטור וומבניאמה חזר לחמישייה לראשונה מאז אמצע נובמבר והציג משחק מלא עם 32 נקודות, 7 ריבאונדים, 5 חסימות ו-3 אסיסטים בפחות מ-28 דקות. קלדון ג’ונסון תרם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים, סטפון קאסל קלע 20, אך ההיעדרות של דיארון פוקס הורגשה. הספרס ניסו לחזור ברבע האחרון וצימקו לפער של שלוש נקודות לאחר סל ועבירה של וומבניאמה, אך לא הצליחו להשלים מהפך ונעצרו אחרי שמונה ניצחונות רצופים, הרצף הארוך בליגה.

מיאמי (15:17) - אינדיאנה (26:6) 116:142

מיאמי סיפקה תצוגה התקפית מרשימה במיוחד, כשהכריעה את אינדיאנה ברבע הרביעי עם ריצה מוחצת והציגה עומק יוצא דופן. אנדרו וויגינס וחיימה חאקז ג'וניור הובילו את הקלעים עם 28 נקודות כל אחד, נורמן פאוול הוסיף 23 וניקולה יוביץ' תרם 19. ההיט קלעו 83 נקודות במחצית השנייה בלבד וניצחו את הפייסרס 22:44 ברבע האחרון, אחרי יתרון קטן בלבד עם הירידה להפסקה האחרונה. תרומת הספסל הייתה מכרעת, עם יתרון 23:60 בנקודות מהשחקנים המחליפים, כשב-25 הדקות של יוביץ' על הפרקט מיאמי ברחה בפער של 35 נקודות.

נורמן פאוול (רויטרס)

אינדיאנה קיבלה חזרה את ארון נסמית' לאחר היעדרות של 19 משחקים, והוא סיים עם 9 נקודות ב-19 דקות. מנגד, מיאמי שוב הסתדרה ללא טיילר הירו ובאם אדבאיו הפצועים, אך המשיכה לשמור על קצב התקפי חריג, עם משחק שישי העונה שבו קלעה לפחות 140 נקודות, והשביעי בשנת 2025. זו מגמה יוצאת דופן עבור המועדון, שלאורך יותר משלושה עשורים הגיע לרף הזה מספר מצומצם מאוד של פעמים, וכעת עושה זאת בקצב חסר תקדים.

יוסטון (10:19) - קליבלנד (16:17) 100:117

יוסטון המשיכה להתאושש עם ניצחון נוח, בהובלת קווין דוראנט שסיפק ערב יעיל במיוחד וסיים עם 30 נקודות כבר בשלושה רבעים, לצד 7 אסיסטים ו-4 ריבאונדים. הרוקטס פתחו חזק, עלו ליתרון מוקדם ולא איבדו אותו בשום שלב, כשהם בונים פער משמעותי עוד במחצית הראשונה. רצף של 12:2 בסיום הרבע הראשון, שכלל 9 נקודות של דוראנט, נתן את הטון, ובהמשך ריצת 0:15 ברבע השלישי הכריעה סופית את המשחק. דוראנט לא שותף ברבע האחרון לאחר שיוסטון פתחה פער של 27 נקודות.

קוין דוראנט (רויטרס)

קליבלנד ניסתה להישאר בעניינים דרך דריוס גארלנד ודונובן מיטשל, שסיים עם 16 נקודות באחוזים לא גבוהים, אך התקשתה לעצור את שטף המשחק של המארחת. ג'יילון טייסון בלט מהספסל עם 23 נקודות ושיא קריירה של 14 ריבאונדים, אך זה לא הספיק. אצל יוסטון, ריד שפרד תרם 18 נקודות ו-8 אסיסטים מהספסל, ג'בארי סמית' הוסיף 15 נקודות במשחק חמישי ברציפות עם לפחות 15, וסטיבן אדמס תרם 9 נקודות ו-8 אסיסטים בהרכב הפותח, במקום אלפרן שנגון שנעדר עקב רגישות בשוק.

סקרמנטו (23:8) - דאלאס (21:12) 107:113

הקינגס ידעו להתאושש בזמן ורשמו ניצחון ביתי, למרות יתרון דו ספרתי שכבר נמחק במהלך המשחק. הקינגס חזרו לשלוט בעניינים ברבע השלישי ופתחו פער חדש, בדרך לניצחון בהובלת ראסל ווסטברוק, שסיים ערב יעיל עם 21 נקודות ו-9 אסיסטים, ובמקביל רשם ציון דרך היסטורי כשהתקדם למקום השביעי ברשימת האסיסטים בכל הזמנים, על חשבונו של מג'יק ג'ונסון. לצדו בלט קיאון אליס, שקיבל מקום בחמישייה במקום קיגן מארי הפצוע, והחזיר עם 21 נקודות, לצד תרומה משמעותית בצד ההגנתי. מקסים ריינו הוסיף 19 נקודות.

קופר פלאג (רויטרס)

בדאלאס המשיך קופר פלאג להוביל עם 23 נקודות, אך זה לא מנע הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים של המאבס. בדקות הסיום האורחים עוד הצליחו לצמק ל-111:107, אלא שדמאר דרוזן סגר עניין מהקו עם שתי קליעות עונשין והבטיח את הניצחון של סקרמנטו.

ניו אורלינס (25:8) - פיניקס (13:18) 123:114

פיניקס המשיכה את התקופה החיובית ורשמה ניצחון חוץ על ניו אורלינס, השני ברציפות על הפליקנס והשלישי ברצף בסך הכל, כשהמפתח היה תרומה רחבה מכל רחבי הסגל ולא ערב קליעה יוצא דופן של כוכב אחד. דווין בוקר הוביל את רשימת הקלעים עם 20 נקודות, למרות אחוזים נמוכים של 33.3% מהשדה. דילון ברוקס הוסיף 18, קולין גילספי תרם 17 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, וג'ורדן גודווין השלים ערב מלא עם 16 נקודות ו-9 ריבאונדים.

חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)

הרבע השלישי כלל גם אירוע חריג, כאשר חוזה אלברדו ומארק וויליאמס נקלעו לעימות פיזי, שבסיומו הרכז אף הנחית אגרוף לפניו של הגבוה. השניים הורחקו מהמגרש והשאירו את הקבוצות ללא שני שחקנים משמעותיים להמשך. ניו אורלינס עוד ניסתה לחזור לעניינים, כשזאיון וויליאמסון צימק ל-108:106 פחות מארבע דקות לסיום, אך שם פיניקס סגרה סיפור. בוקר קלע חמש נקודות רצופות, וברוקס השלים ריצת 0:7 שקבעה פער בטוח ומנעה מהפליקנס התקרבות נוספת. טריי מרפי בלט בשורות המארחת עם 24 נקודות. זאיון הוסיף 22, דרק קווין תרם 21 נקודות ו-11 ריבאונדים, וג'רמייה פירז סיים עם 18 נקודות ו-8 ריבאונדים, אך זה לא הספיק כדי לעצור את הסאנס.