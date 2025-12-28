יום ראשון, 28.12.2025 שעה 09:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
81%3059-324227דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
65%2853-306326בוסטון סלטיקס
60%2870-293525פילדלפיה 76'
52%3079-307427טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
20%3129-284825וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
58%2954-301726פיניקס סאנס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
44%3135-310127ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
37%3249-316227פורטלנד בלייזרס
30%3285-304327סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס
27%2961-286126לוס אנג'לס קליפרס

עוד הצגת ענק ליוקיץ', הפעם דנבר נכנעה למג'יק

אורלנדו גברה 126:127 על הנאגטס למרות טריפל דאבל של 34 נק' ו-21 ריבאונדים לסרבי. יאניס חזר אחרי 8 משחקים ולהט מול שיקגו, וומבניאמה נכנע ליוטה

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

אורלנדו (14:18) - דנבר (9:22) 126:127

אורלנדו רשמה מהפך דרמטי ומרשים במיוחד מול דנבר במשחק מותח בפלורידה, למרות ערב ענק נוסף של ניקולה יוקיץ'. כוכב הנאגטס הגיע חם מההצגה ההיסטורית בחג המולד וסיפק טריפל דאבל אדיר של 34 נקודות, 21 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, אך גם זה לא הספיק. דנבר שמטה יתרון של 17 נקודות במחצית השנייה ונכנעה לאחר שתי קליעות עונשין קריטיות של דזמונד ביין בדקות ההכרעה.

ביין סיים עם 24 נקודות, מתוכן 15 ברבע הרביעי, ודייק פעמיים מהקו בשניות האחרונות, מיד אחרי שיוקיץ' עשה זאת בצד השני. לג'מאל מארי הייתה הזדמנות לנצח עם זריקה מחצי מרחק על הבאזר, אך הכדור יצא החוצה, בין היתר בזכות הגנה גדולה של אנתוני בלאק, גיבור הערב.

בלאק המשיך עונה מצוינת עם התפוצצות אדירה, שיא קריירה של 38 נקודות, כולל 7 מ-11 לשלוש, והוביל את אורלנדו בזמן שפאולו באנקרו הסתפק ב-12 נקודות בלבד. הגארד הצעיר היה האיש של המאני טיים, כשקלע ארבע נקודות רצופות שהפכו את התוצאה ל-120:121 לאורלנדו דקה ו-6 שניות לסיום.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

וונדל קרטר ג'וניור תרם 18 נקודות, טריסטן דה סילבה הוסיף 17 כולל סל חשוב בקלאץ', והקבוצה מפלורידה התאוששה מהפסד מאכזב לשארלוט בערב הקודם. מנגד, טים הארדוויי קלע 20 לדנבר, שהובילה כבר 53:70 ברבע השלישי, אך ספגה 43:33 ברבע האחרון ויצאה בידיים ריקות.

אטלנטה (18:15) - ניו יורק (9:22) 128:125

ניו יורק ידעה לשרוד קאמבק מאוחר של אטלנטה, בהובלת ערב ענק של קארל אנתוני טאונס, שסיפק שיא עונתי עם 36 נקודות לצד 16 ריבאונדים. ג'יילן ברונסון הוסיף 34 נקודות, והניקס שלטו בצבע עם יתרון משמעותי בריבאונדים 38:56. טאונס דייק ב-17 מ-18 מקו העונשין, ואוג'י אנונובי תרם 15 נקודות ו-10 ריבאונדים, כולל מהלכים מכריעים בדקות הסיום. ניו יורק המשיכה במומנטום החיובי עם ניצחון תשיעי ב-11 משחקים, זאת למרות היעדרותם של ג'וש הארט ודוס מקברייד הפצועים.

ברונסון (רויטרס)ברונסון (רויטרס)

אצל אטלנטה, שסיימה רצף ביתי קשה ללא ניצחון והפסד שישי ברציפות, בלט אונייקה אוקונגוו עם 31 נקודות ו-14 ריבאונדים. ג'יילן ג'ונסון רשם דאבל דאבל 13 ברציפות עם 20 נקודות, 12 אסיסטים ו-9 ריבאונדים לפני שיצא בעבירות בדקה האחרונה. ניקייל אלכסנדר ווקר קלע 25 נקודות ואף העלה את ההוקס ליתרון זמני בשניות הסיום, אך זה לא הספיק. טריי יאנג, ששיחק לראשונה בק-טו-בק מאז שחזר מפציעת ברך, הסתפק ב-9 נקודות לצד 10 אסיסטים.

שיקגו (16:15) - מילווקי (19:13) 112:103

מילווקי עצרה את המומנטום של שיקגו בזכות חזרתו של יאניס אנטטוקומפו, ששב לפרקט אחרי היעדרות של 8 משחקים והוביל עם 29 נקודות לצד 8 ריבאונדים ב-25 דקות בלבד, בהתאם להגבלת הדקות שנקבעה מראש. יאניס, שהתאושש ממתיחה בשוק ימין, קלע 15 נקודות כבר במחצית הראשונה באחוזים גבוהים ועזר לבאקס לרדת להפסקה ביתרון. ריאן רולינס תרם 20 נקודות ובובי פורטיס השלים דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים, במשחק שבו מילווקי הצליחה להתאושש אחרי תקופה לא יציבה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

בדקות ההכרעה הבאקס פתחו ריצת 0:8 שכללה שלשות של רולינס ואיי ג'יי גרין, ריצה שסיפקה מרווח נשימה ולא אפשרה לשיקגו להתקרב באמת עד הסיום. ניקולה ווצ'ביץ' וקובי ווייט הובילו את הבולס עם 16 נקודות כל אחד, וג'וש גידי הוסיף 13. בסיום נרשמו חילופי דברים בין שחקני שתי הקבוצות בעקבות מהלך אחרון שבו הכדור נשלח ליאניס בהתקפה מתפרצת, אך האירוע לא הסלים והסתיים ללא עימות. מילווקי ממשיכה להיראות שונה לחלוטין עם יאניס על המגרש, לעומת התקופה שבה נעדר.

סן אנטוניו (8:23) - יוטה (19:12) 127:114

יוטה המשיכה במומנטום המרשים שלה ועצרה את הרצף הארוך של סן אנטוניו, בהובלת ערב התקפי חזק של לאורי מרקאנן, שקלע 29 נקודות, וקיונטה ג’ורג’ שהוסיף 28. גם וולטר קלייטון ג’וניור תרם 17 נקודות וג’וסוף נורקיץ’ הוסיף 16, במשחק שבו הג’אז הובילו החל מאמצע הרבע השני, פתחו פער שהגיע ל-17 נקודות ושמרו עליו לאורך רוב ההתמודדות. זה היה ניצחון שני ברציפות של יוטה, אחרי רצף של ארבעה הפסדים, ובהמשך ישיר לניצחון המרשים מהערב הקודם מול דטרויט.

וומבניאמה מטביע (רויטרס)וומבניאמה מטביע (רויטרס)

בצד של סן אנטוניו, ויקטור וומבניאמה חזר לחמישייה לראשונה מאז אמצע נובמבר והציג משחק מלא עם 32 נקודות, 7 ריבאונדים, 5 חסימות ו-3 אסיסטים בפחות מ-28 דקות. קלדון ג’ונסון תרם 27 נקודות ו-10 ריבאונדים, סטפון קאסל קלע 20, אך ההיעדרות של דיארון פוקס הורגשה. הספרס ניסו לחזור ברבע האחרון וצימקו לפער של שלוש נקודות לאחר סל ועבירה של וומבניאמה, אך לא הצליחו להשלים מהפך ונעצרו אחרי שמונה ניצחונות רצופים, הרצף הארוך בליגה.

מיאמי (15:17) - אינדיאנה (26:6) 116:142

מיאמי סיפקה תצוגה התקפית מרשימה במיוחד, כשהכריעה את אינדיאנה ברבע הרביעי עם ריצה מוחצת והציגה עומק יוצא דופן. אנדרו וויגינס וחיימה חאקז ג'וניור הובילו את הקלעים עם 28 נקודות כל אחד, נורמן פאוול הוסיף 23 וניקולה יוביץ' תרם 19. ההיט קלעו 83 נקודות במחצית השנייה בלבד וניצחו את הפייסרס 22:44 ברבע האחרון, אחרי יתרון קטן בלבד עם הירידה להפסקה האחרונה. תרומת הספסל הייתה מכרעת, עם יתרון 23:60 בנקודות מהשחקנים המחליפים, כשב-25 הדקות של יוביץ' על הפרקט מיאמי ברחה בפער של 35 נקודות.

נורמן פאוול (רויטרס)נורמן פאוול (רויטרס)

אינדיאנה קיבלה חזרה את ארון נסמית' לאחר היעדרות של 19 משחקים, והוא סיים עם 9 נקודות ב-19 דקות. מנגד, מיאמי שוב הסתדרה ללא טיילר הירו ובאם אדבאיו הפצועים, אך המשיכה לשמור על קצב התקפי חריג, עם משחק שישי העונה שבו קלעה לפחות 140 נקודות, והשביעי בשנת 2025. זו מגמה יוצאת דופן עבור המועדון, שלאורך יותר משלושה עשורים הגיע לרף הזה מספר מצומצם מאוד של פעמים, וכעת עושה זאת בקצב חסר תקדים.

יוסטון (10:19) - קליבלנד (16:17) 100:117

יוסטון המשיכה להתאושש עם ניצחון נוח, בהובלת קווין דוראנט שסיפק ערב יעיל במיוחד וסיים עם 30 נקודות כבר בשלושה רבעים, לצד 7 אסיסטים ו-4 ריבאונדים. הרוקטס פתחו חזק, עלו ליתרון מוקדם ולא איבדו אותו בשום שלב, כשהם בונים פער משמעותי עוד במחצית הראשונה. רצף של 12:2 בסיום הרבע הראשון, שכלל 9 נקודות של דוראנט, נתן את הטון, ובהמשך ריצת 0:15 ברבע השלישי הכריעה סופית את המשחק. דוראנט לא שותף ברבע האחרון לאחר שיוסטון פתחה פער של 27 נקודות.

קוין דוראנט (רויטרס)קוין דוראנט (רויטרס)

קליבלנד ניסתה להישאר בעניינים דרך דריוס גארלנד ודונובן מיטשל, שסיים עם 16 נקודות באחוזים לא גבוהים, אך התקשתה לעצור את שטף המשחק של המארחת. ג'יילון טייסון בלט מהספסל עם 23 נקודות ושיא קריירה של 14 ריבאונדים, אך זה לא הספיק. אצל יוסטון, ריד שפרד תרם 18 נקודות ו-8 אסיסטים מהספסל, ג'בארי סמית' הוסיף 15 נקודות במשחק חמישי ברציפות עם לפחות 15, וסטיבן אדמס תרם 9 נקודות ו-8 אסיסטים בהרכב הפותח, במקום אלפרן שנגון שנעדר עקב רגישות בשוק.

סקרמנטו (23:8) - דאלאס (21:12) 107:113

הקינגס ידעו להתאושש בזמן ורשמו ניצחון ביתי, למרות יתרון דו ספרתי שכבר נמחק במהלך המשחק. הקינגס חזרו לשלוט בעניינים ברבע השלישי ופתחו פער חדש, בדרך לניצחון בהובלת ראסל ווסטברוק, שסיים ערב יעיל עם 21 נקודות ו-9 אסיסטים, ובמקביל רשם ציון דרך היסטורי כשהתקדם למקום השביעי ברשימת האסיסטים בכל הזמנים, על חשבונו של מג'יק ג'ונסון. לצדו בלט קיאון אליס, שקיבל מקום בחמישייה במקום קיגן מארי הפצוע, והחזיר עם 21 נקודות, לצד תרומה משמעותית בצד ההגנתי. מקסים ריינו הוסיף 19 נקודות.

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)

בדאלאס המשיך קופר פלאג להוביל עם 23 נקודות, אך זה לא מנע הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים של המאבס. בדקות הסיום האורחים עוד הצליחו לצמק ל-111:107, אלא שדמאר דרוזן סגר עניין מהקו עם שתי קליעות עונשין והבטיח את הניצחון של סקרמנטו.

ניו אורלינס (25:8) - פיניקס (13:18) 123:114

פיניקס המשיכה את התקופה החיובית ורשמה ניצחון חוץ על ניו אורלינס, השני ברציפות על הפליקנס והשלישי ברצף בסך הכל, כשהמפתח היה תרומה רחבה מכל רחבי הסגל ולא ערב קליעה יוצא דופן של כוכב אחד. דווין בוקר הוביל את רשימת הקלעים עם 20 נקודות, למרות אחוזים נמוכים של 33.3% מהשדה. דילון ברוקס הוסיף 18, קולין גילספי תרם 17 נקודות לצד 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, וג'ורדן גודווין השלים ערב מלא עם 16 נקודות ו-9 ריבאונדים.

חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)חוזה אלברדו בעימות עם מארק וויליאמס (רויטרס)

הרבע השלישי כלל גם אירוע חריג, כאשר חוזה אלברדו ומארק וויליאמס נקלעו לעימות פיזי, שבסיומו הרכז אף הנחית אגרוף לפניו של הגבוה. השניים הורחקו מהמגרש והשאירו את הקבוצות ללא שני שחקנים משמעותיים להמשך. ניו אורלינס עוד ניסתה לחזור לעניינים, כשזאיון וויליאמסון צימק ל-108:106 פחות מארבע דקות לסיום, אך שם פיניקס סגרה סיפור. בוקר קלע חמש נקודות רצופות, וברוקס השלים ריצת 0:7 שקבעה פער בטוח ומנעה מהפליקנס התקרבות נוספת. טריי מרפי בלט בשורות המארחת עם 24 נקודות. זאיון הוסיף 22, דרק קווין תרם 21 נקודות ו-11 ריבאונדים, וג'רמייה פירז סיים עם 18 נקודות ו-8 ריבאונדים, אך זה לא הספיק כדי לעצור את הסאנס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */