"גאוני, חד, מדויק כמו שרק עומר אצילי יודע"

בבית״ר ירושלים מסמנים עוד משחק חשוב עם ניצחון, 1:2 על עירוני טבריה, וכשמדובר בשלב מוקדם של הגביע אומר אחד מאנשי המועדון ל-ONE: ״כמאמר הקלישאה, בגביע הכי חשוב לעבור שלב, זה מה שבאנו לעשות מול טבריה ועכשיו למשימה הבאה״.

בית״ר גם עוברת שלב וגם שומרת על הסגל שלה בריא ללא פציעות והרחקות לקראת המפגש הלוהט ביום חמישי הקרוב מול הפועל תל אביב. אתמול יצחקי ערך שינויים בהרכב, חלקם מאילוצים וחלקם מחושבים מראש. לוקה גדראני לא נכלל בסגל מכיוון שהוא סוחב ארבעה כרטיסים צהובים ובבית״ר לא רצו להסתכן בצהוב חמישי שהיה מונע מהבלם לשחק מול הפועל תל אביב, ירדן שועה היה חולה וטימוטי מוזי עם חמישה כרטיסים צהובים, נעדרו גם הם.

למזלה של בית״ר יש לה סגל רחב ויש לה גם את עומר אצילי שכבש שער שהגדירו בבית״ר: ״גאוני, חד, מדויק, כמו שרק אצילי יכול לדייק ממרחק כזה״. מבחינת הצוות המקצועי, חזרה של אצילי לכושר זה רק עניין של זמן ואתמול הוא לא רק כבש, אלא היה אינטנסיבי לאורך כל המשחק, סיכן את השער, היה פעיל ובא לקבל את הכדור, הייתה תחושה שהוא מבין מבין שעליו מוטלת המשימה של המבוגר האחראי בהרכב של ברק יצחקי.

שחקני בית"ר ירושלים מרוצים מהמהפך (חג'אג' רחאל)

בית״ר בתקופה טובה ובבית וגן ידעו שהדחה מהגביע תפגע במורל ובהייפ שיש סביב הקבוצה. ברק יצחקי, למרות השינויים בהרכב, העביר מסר וביטחון לשחקנים שיוצאים מהמגרש בגרין עם ניצחון. ״ידענו שקל לא יהיה, בסוף באנו ועשינו את העבודה, זה מה שחשוב, ממשיכים הלאה, הראש כבר במשחק הקרוב מול הפועל תל אביב״, מסכמים בבית״ר.