עידו שחר כבר הכפיל את עונת השיא שלו במכבי

מכבי תל אביב מקווה כי ה-0:5 על הפועל חיפה אתמול (שבת) בסיבוב ח' של גביע המדינה הוציא אותה לדרך חדשה. הצהובים הפגינו את אחד המשחקים הטובים שלהם העונה והתפוצצו מול היריבה מליגת העל, וכבר ביום שלישי יחזרו לאצטדיון הביתי, הפעם למשחק מול עירוני טבריה, שרק במחזור האחרון סיפקה את הסנסציה הגדולה של העונה כשהביסה 0:3 את הפועל באר שבע.

בתוך כל האירועים אתמול והמשחק האיכותי של האלופה, הסתתר לו סיפור שקצת רץ לו בשוליים. כנראה שהתקופה הרעה של מכבי ת"א בשבועות האחרונים תרמה לכך לא מעט, אך אתמול עידו שחר, בהופעתו ה-100 בבוגרים של הצהובים, הצליח לקבוע כבר בחודש דצמבר את עונת השיא שלו בקבוצה כשהגיע ל-10 שערים ו-3 בישולים בכל המסגרות.

לשם השוואה, שחר, שהצטרף לסגל הבוגר ב-2021 וגם אח"כ יצא להשאלות, רשם עד כה בעונות הבוגרים שלו במועדון עונות של שער ובישול (בעונת הבכורה בסגל), תחת רובי קין סיים עם 4 שערים ו-3 בישולים, בעונה שעברה תחת ז’רקו לאזטיץ' סיים עם 5 שערים ו-3 בישולים והעונה, כשאנחנו בנקודת האמצע, בערך, כבר הכפיל את כמות שעריו. אם עד העונה היו לו 10 שערים ו-7 בישולים בשתי עונות וחצי, העונה הוא כבר על 10 ו-3. המדהים לא פחות הוא כאשר מחשבים את ממוצע הדקות פר גול\בישול שלו שעומד על אחד לכל 89.9 דקות משחק העונה.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים בשביל עידו שחר (רדאד ג'בארה)

"היה חשוב לנצח בצורה כזו ובהפרש כזה של שערים. כל משחק צריכים להיראות ככה ועושים הכל בשביל זה", אמר שחר, שמקווה שהניצחון המוחץ יוציא את הקבוצה לדרך חדשה. "תקופה לא פשוטה עבורנו וזה היה ניצחון מאוד חשוב, גם הדרך. בנוסף לזה, אני רוצה להודות לכל מי שהגיע למשחק, 7,000 ומשהו אוהדים, אנחנו מעריכים את זה מאוד שהם באו במזג אוויר לא פשוט, חורף גשם, בלי גג, ואנחנו מעריכים את זה מאוד".

על כך שהייתה תחושה שחיכו למפלה של מכבי ת”א: "אני חושב שבהרבה משחקים פתחנו טוב ולא הצלחנו להבקיע, ברגע שאתה מבקיע שער יחסית מהיר אז המשחק נפתח ויש לך יותר ביטחון וזה צריך ללכת לצד שלך. שמח שהבקענו שער מהיר ובאנו מההתחלה בגישה נכונה".

על הפנדל שכבש, אחרי שגם אלעד מדמון רצה לבעוט: "אלעד רצה לבעוט, גם אני, אלעד סחט את הפנדל, בסוף המאמן החליט שאני בועט. גם מדמון בועט מצוין ואני אוהב אותו ומעריך אותו מאוד".

על הקושי בתקופה האחרונה: "זו לא תקופה פשוטה, כמובן שכל הבלבול והרחש בחש שיש, אוהדים לא באים, הנהלה, כל הדברים, אבל שוב, כשחקנים הדבר היחיד שצריך לעשות זה לשחק כדורגל ולנצח משחקים, לרצות את הקהל כי זו העבודה שלנו. מה שמעבר לא תלוי בנו ולא רוצים להיכנס לזה.

רוי רביבו ועידו שחר מחכים לחגוג עם אושר דוידה (רדאד ג'בארה)

"אנחנו לא צריכים לרדת לקרקע, אנחנו רגילים ללו"ז של כל כמה ימים משחק. מכירים את טבריה, זו קבוצה קשה, צריך לבוא לנצח בבית", הוסיף שחר. "אנחנו נשמח לראות את בלומפילד מלא, האוהדים חלק מאיתנו במיוחד בבית, אבל יש מחלוקות ודברים שלא קשורים לנו".

על איך ממגרים טעויות אישיות של שחקנים, ענה: "אני חושב שהיה לנו הפעם משחק הגנה מצוין ואני לא זוכר מצבים שלהם. באופן כללי, אנחנו בתקופה כזאת שהדברים לא הולכים איתנו, אני בטוח שכל אחד לוקח אחריות אישית וכל אחד עושה הכל כדי לא לטעות. זה חלק מהכדורגל. אנחנו כקבוצה ובחדר הלבשה מאוד מגובשים, תומכים אחד בשני ובטוח שנמשיך ככה".

כמות המשחקים הבלתי נתפסת בשנתיים האחרונות והאם זאת הבעיה: "אני לא חושב. אנחנו רוצים לשחק באירופה, במעמדים כאלה, במשחקים כאלה, בשביל זה בסוף לוקחים אליפויות. אנחנו הקבוצה הישראלית היחידה שמשחקת באירופה כבר שתי עונות ברצף, ברור שזה משפיע, ברור שאם עוד קבוצות היו משחקות פעמיים בשבוע אז זה אולי היה לרעתם או לטובתם, לא יודע, אבל כמובן שאנחנו רוצים להיות באירופה ולעלות שלבים".

על אושר דוידה והגול שכבש: "אני מאוד אוהב את אושר ושמח שבישלתי לו, היו לו הרבה משחקים שהוא היה טוב העונה ולא יצא לו להבקיע. אני מקווה שהצמד יפתח לו את מבול השערים ואני בטוח שהוא עוד יבקיע, יבשל ויהיה פקטור משמעותי".