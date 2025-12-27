יום שבת, 27.12.2025 שעה 23:41
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

בלייקני אישר: הארכתי חוזה בהפועל תל אביב

לאחר ה-60:114 המטורף על חולון, הגארד סיפר כי חידש את ההסכם עם מוליכת הליגה. איטודיס: "מצבו של מיציץ' משתפר". מדר: "נהנה פה, מחכה לחוזה חדש"

|
אנטוניו בלייקני עם הכדור (IMAGO)
אנטוניו בלייקני עם הכדור (IMAGO)

הפועל תל אביב חגגה הערב (שבת) עם 60:114 היסטורי בחוץ מול הפועל חולון במסגרת המחזור ה-11 בליגת ווינר סל. בתום ההתמודדות אנטוניו בלייקני אישר כי האריך חוזה במועדון ואיטודיס התייחס למצבם של קאבוקלו ומיציץ’ הפצועים.  

אנטוניו בלייקני הגארד של הפועל תל אביב אישר לאחר הניצחון כי הוא האריך את ההתקשרות עם המועדון: “הארכתי חוזה במועדון, כל עוד ירצו אותי, אני ארצה להישאר פה, אני אוהב את המועדון ונהנה פה”.

מאמן האדומים דימיטריס איטודיס הודה לאוהדים ולשחקניו: ”קודם כל אנחנו מודים לקהל ומצפים להם גם ביום שלישי מול ז’לגיריס. אני גאה בשחקנים שלי, שיחקנו מהר ועשינו עבודה טובה”.

דימיטריס איטודיס חוגג (אורן בן חקון)דימיטריס איטודיס חוגג (אורן בן חקון)

הוא המשיך והתייחס למצבם של קאבוקלו ומיציץ’: אני צריך לדבר יותר עם הרופא בהקשר של קאבוקלו, המצב של מיציץ משתפר, אנחנו נגיע מוכנים לז’לגיריס”.

לגבי חידושי החוזה של השחקנים החשובים במועדון המאמן היווני אמר: “להפועל תל אביב יש עתיד טוב, כשהגעתי למועדון אמרתי שנבוא בגישה של לתת את כל מה שיש לנו בכל משחק וככה נגיע למקומות טובים, השחקנים עושים עבודה טובה”. 

ים מדר (רועי כפיר)ים מדר (רועי כפיר)

ים מדר הרכז הישראלי אמר לאחר המשחק: “לא חשבתי שזה יהיה כל כך קל, ממש לא ציפיתי לזה. אני עובד מאוד קשה כדי להצליח. אני מאוד נהנה בהפועל תל אביב ואני מחכה שתגיע הצעת חוזה חדשה מהמועדון. 

