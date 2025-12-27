איזו קבוצה תקבל את ההגרלה הכי קלה בגביע?

סיבוב ח’ של גביע המדינה הגיע לסיומו ותמונת העולות לשלב שמינית הגמר כבר נחתמה. מהליגה הבכירה עלו לשלב הבא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בית”ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים. אליהן הצטרפו מהליגה הלאומית מכבי יפו, בני יהודה, הפועל רעננה, מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא ומכבי הרצליה.

