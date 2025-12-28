"אנחנו עשינו את הבלגן הזה, עכשיו צריך לתקן"

מכבי תל אביב עלתה לשמינית גמר גביע המדינה אחרי שהביסה אמש (שבת) 0:5 את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד. הצהובים סיפקו את משחקם הטוב ביותר מזה זמן רב מאוד ונהנו מצמד של אושר דוידה לצד שערים של עידו שחר, סייד אבו פרחי והליו וארלה. כבר ביום שלישי תחזור האלופה לבלומפילד והפעם תארח את עירוני טבריה במחזור אמצע השבוע.

"ככה אני רוצה לראות אותנו גם בליגה. הופעה טובה, משחק טוב, תמיד קל יותר כאשר מבקיעים מוקדם את השער הראשון, כי זה גרם לכך שהשחקנים שיחקו בלי הלחץ שהיה עליהם בשבועות האחרונים", סיכם ז'רקו לאזטיץ' את המשחק וחשף מה אמר לשחקנים לפני המפגש מול החניכים של גל אראל: "לשחקנים לא היה קל והם לא הרגישו בנוח עם כל מה שקרה לנו בשבועות האחרונים, אבל אמרתי להם - אנחנו יצרנו את הבלגן הזה, ואנחנו אלה שצריכים לתקן אותו, וזה עדיין המצב".

המאמן נשאל האם הוא מסכים עכשיו ששילובי ההתקפה שלו עד כה העונה היו לא נכונים, וכי המשחק הזה, בו המגנים היו מאוד התקפיים וגם יצרו מצבים רבים, היא הדרך הנכונה לשחק מעתה בליגה. על כך השיב: "אני יודע שכולכם חושבים שאנחנו נוקשים ועושים דברים רק לפי דרך אחת ולא מאפשרים לשחקנים לשחק בצורה אחרת, אבל זה לא המצב, אנחנו באמת מנסים להשתמש באיכות של השחקנים שלנו ולפעמים זה עובד ולפעמים לא".

"זה לא שאמרנו להם בעבר "אל תשחקו ככה" והיום אמרנו "עכשיו תשחקו ככה". זה לפעמים גם תלוי ביריבה, לפעמים זה גם עניין של שחקנים שמבינים טוב יותר את ההוראות שלנו", המשיך המאמן. "למשל וארלה, המצב שהוא פגע במשקוף, זה דבר שאנחנו עובדים עליו מהרגע שהוא הגיע לכאן, זה משהו שאנחנו חייבים לנצל מהווינגרים שלנו והיום הם היו מאוד טובים, אבל אנחנו צריכים מהם יציבות והמשכיות".

במכבי ת"א היו מרוצים מכך שקיבלו שערים משחקנים כמו וארלה ואבו פרחי, ובמיוחד מאושר דוידה שכבש צמד וכבר אחרי השער הראשון שלו היה נראה הרבה יותר משוחרר וקל רגליים מאשר במשחקים קודמים. "דוידה שיחק עם אינטנסיביות טובה כל המשחק, וכשאתה משחק ככה אז שער או בישול זו מתנה", סיכם לאזטיץ' והתייחס גם לחזרה של כריסטיאן בליץ': "ידענו מראש שהוא יכול לשחק 15 דקות ושצריך להחזיר אותו בצעדים קטנים. הפציעות מאחוריו. האם הוא יפתח מול טבריה? לא יודע, נראה".

כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

אם יש משהו שללא ספק יעסיק את מכבי ת"א בתקופה הקרובה זה עניין הקהל. אתמול רק כ-7,000 אוהדים צהובים הגיעו לאצטדיון: "אני בטוח שאנשים מהמועדון ינסו לעשות את הטוב ביותר כדי למשוך בחזרה את כל הקהל. אני רוצה להגיד תודה למי שהגיעו, היה מזג אוויר רע מאוד ולפעמים זה מה שמשפיע, היה חשוב מאוד לשחקנים שהיו פה כ-7,000 אוהדים וזה עזר מאוד לאוהדים", הוסיף לאזטיץ'.

במשחק הקרוב מול טבריה מכבי ת"א תאלץ להסתדר ללא טייריס אסאנטה שספג צהוב חמישי. מי שיחזור הוא מוחמד עלי קמארה. אתמול הבהיר לאזטיץ' כי מבחינתו הנושא מול קמארה טופל באופן פנימי ואין שום בעיה שהוא יחזור לשחק. אף אחד לא יופתע אם בעקבות המשחק אתמול, קמארה יחזור לצידו של רז שלמה ונועם בן הרוש שקיבל מנוחה, יהיה זה שיפתח כמגן ימני. מעבר לכך, ספק אם לאזטיץ' באמת צריך לשנות משהו לקראת המשחק הקרוב.