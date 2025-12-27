יום שבת, 27.12.2025 שעה 23:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

תמונת העולות לשמינית גמר גביע המדינה נחתמה

סיבוב ח' נגמר ו-16 העולות נקבעו: 10 קבוצות מליגה העל ו-6 נוספות מהלאומית יתחרו על התואר. ההגרלה תיערך מחר בשעה 11:00 ותועבר בשידור חי באתר

|
גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
גביע המדינה (רדאד ג'בארה)

סיבוב ח’ של גביע המדינה נחתם היום (שבת) עם ארבעה משחקים נוספים, וכעת יש לנו את התמונה המלאה של 16 הקבוצות שיתחרו בשמינית הגמר ויקוו להניף את התואר ולקבל כרטיס למוקדמות הליגה האירופית. הגרלת השלב הבא תיערך מחר, יום ראשון בשעה 11:00, ותועבר בשידור חי באתר.

מהליגה הבכירה עלו לשלב הבא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בית”ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים. אליהן הצטרפו מהליגה הלאומית מכבי יפו, בני יהודה, הפועל רעננה, מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא ומכבי הרצליה.

התוצאות המלאות: 

הפועל רעננה – מכבי עירוני קריית גת 3:3 (8:9 בפנדלים)
בני סכנין – מכבי יפו 2:0
מכבי הרצליה – מ.כ כפר סבא 1928 1:4
הפועל פ"ת  – הפועל עירוני כרמיאל 1:2
בני יהודה – מכבי אתא ביאליק 1:2
הפועל ת"א – מ.ס אשדוד 0:3
מכבי בני ריינה – הפועל כפר שלם 0:1
מ.ס כפר קאסם – מ.כ. ירמיהו חולון 1:3
מ.ס דימונה – הפועל כפ"ס 3:1
הפועל רמת גן – עירוני קריית שמונה 3:2
הפועל ירושלים – הפועל א.א. פאחם 0:2
בני יפו אורתודוקסים – מכבי נתניה 6:0
מכבי אחי נצרת – מכבי חיפה 8:1
מכבי ת”א – הפועל חיפה 0:5
הפועל ב”ש – מ.כ שדרות 1:2
עירוני טבריה – בית”ר ירושלים 2:1

הסנסציה היחידה נרשמה כשמכבי יפו מהלאומית הצליחה להדיח את בני סכנין מליגת העל, כשמלבד המשחק הזה הפייבוריטיות עשו את העבודה בשאר המשחקים.

