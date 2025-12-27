"היה משחק קשה, השער של אצילי? יופי וחוכמה"

בית”ר ירושלים כמעט והסתבכה נגד עירוני טבריה הערב (שבת), אך בסופו של דבר הקבוצה מהבירה השיגה מהפך ו-1:2 על הצפוניים במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה – תוצאה שהעניקה לה את הכרטיס לשלב שמינית הגמר. עומר אצילי השווה בשער מהחצי אחרי גול לא פחות נהדר של גיא חדידה, אך עצמי של ניב גוטליב הכריע.

מאמן הירושלמים ברק יצחקי דיבר בתום המשחק: “אני לא יודע אם להגדיר שהיכולת לא הייתה מבריקה, אלא לא ייצרנו מספיק מצבים כי היינו בשליטה מלאה. משחק גביע, משחק קשה, עשינו את העבודה ועלינו לשלב הבא. למה יותר קשה לנו בפתיחות המשחק? צריך לראות את הכל מזווית אחרת כדי להבין מה בדיוק קרה היום”.

על השער של אצילי: “ואוו, זה לא היה רק שער יפה, יש הרבה חוכמה מאחורי זה. תוך כדי שהכדור מקפץ, לראות שהשוער בחוץ ולסובב עם החיצון את הכדור בכל כך הרבה יופי. כל הכבוד לו, גול נהדר”.

עומר אצילי (חג'אג' רחאל)

על המשחק הקרוב מול הפועל ת”א הוסיף יצחקי: “אחרי ההפסד בסיבוב הקודם שהיה מאוד כואב הצלחנו להרים את הרמה, גם ניצחנו אותם בגביע הטוטו. המחשבות כבר ליום חמישי נגד יריבה טובה ומאומנת, בטוח שיהיה קשה. אנחנו בדרך לדאבל? בית”ר בכיוון טוב, עשינו צעד אחד בגביע ועכשיו נתרכז בליגה”.

המאמן המפסיד, אלירן חודדה: “ספגנו שני שערים שנתנו מתנות, אני חושב שעשינו משחק טוב. לא זוכר שבית”ר הגיעה למצבים ודאים וגם לנו היה מצב לגול. מאכזב, אבל מגיע שאפו לשחקנים שנתנו משחק טוב והשקיעו, הפנים כבר לליגה – אני מאמין מאוד שאנחנו מסוגלים להישאר, מאמין בשחקנים ובמועדון”.