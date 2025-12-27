יום ראשון, 28.12.2025 שעה 00:53
כדורגל ישראלי

"היה משחק קשה, השער של אצילי? יופי וחוכמה"

יצחקי אחרי ה-1:2 של בית"ר על טבריה: "לא היינו מבריקים? לא יודע. לא ייצרנו מספיק מצבים, אך עשינו את העבודה". חודדה: "אני מאמין שנישאר בליגה"

|
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

בית”ר ירושלים כמעט והסתבכה נגד עירוני טבריה הערב (שבת), אך בסופו של דבר הקבוצה מהבירה השיגה מהפך ו-1:2 על הצפוניים במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה – תוצאה שהעניקה לה את הכרטיס לשלב שמינית הגמר. עומר אצילי השווה בשער מהחצי אחרי גול לא פחות נהדר של גיא חדידה, אך עצמי של ניב גוטליב הכריע.

מאמן הירושלמים ברק יצחקי דיבר בתום המשחק: “אני לא יודע אם להגדיר שהיכולת לא הייתה מבריקה, אלא לא ייצרנו מספיק מצבים כי היינו בשליטה מלאה. משחק גביע, משחק קשה, עשינו את העבודה ועלינו לשלב הבא. למה יותר קשה לנו בפתיחות המשחק? צריך לראות את הכל מזווית אחרת כדי להבין מה בדיוק קרה היום”.

על השער של אצילי: “ואוו, זה לא היה רק שער יפה, יש הרבה חוכמה מאחורי זה. תוך כדי שהכדור מקפץ, לראות שהשוער בחוץ ולסובב עם החיצון את הכדור בכל כך הרבה יופי. כל הכבוד לו, גול נהדר”.

עומר אצילי (חגעומר אצילי (חג'אג' רחאל)

על המשחק הקרוב מול הפועל ת”א הוסיף יצחקי: “אחרי ההפסד בסיבוב הקודם שהיה מאוד כואב הצלחנו להרים את הרמה, גם ניצחנו אותם בגביע הטוטו. המחשבות כבר ליום חמישי נגד יריבה טובה ומאומנת, בטוח שיהיה קשה. אנחנו בדרך לדאבל? בית”ר בכיוון טוב, עשינו צעד אחד בגביע ועכשיו נתרכז בליגה”.

המאמן המפסיד, אלירן חודדה: “ספגנו שני שערים שנתנו מתנות, אני חושב שעשינו משחק טוב. לא זוכר שבית”ר הגיעה למצבים ודאים וגם לנו היה מצב לגול. מאכזב, אבל מגיע שאפו לשחקנים שנתנו משחק טוב והשקיעו, הפנים כבר לליגה – אני מאמין מאוד שאנחנו מסוגלים להישאר, מאמין בשחקנים ובמועדון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */