קוז'וק: בשורה התחתונה בגביע צריך לעבור שלב

זה אומנם לא היה פשוט כמו שרבים חשבו שזה יהיה, אך בגביע העיקר זה לעבור, והפועל באר שבע הצליחה לעלות הערב (שבת) לשמינית הגמר בזכות 1:2 ביתי על מ.כ שדרות מליגה ב’.

מאמנה של מוליכת ליגת העל, רן קוז’וק, אמר בסיום ההתמודדות: “המשחק הזה התחיל טוב מאוד עבורנו, היינו בקצב, קיבלנו פנדל ועלינו ליתרון והגענו לעוד כמה מצבים, אבל האדום בא והלחיץ. אחר כך היה משחק פחות טוב שלנו, גם בעשרה שחקנים זה לא משנה מי היריבה, צריך לעמוד על העקרונות שלנו והיו חלקים שזה לא קרה, אבל בשורה התחתונה בגביע צריך לעבור שלב, בטח כששחקנים שלא משחקים בדרך כלל שיחקו היום. אבל כן, יש הרבה מסקנות. קשה לא לשחק יותר מדי ואז לבוא ולשחק, גם בזה אני מתחשב, אבל ראיתי גם הרבה דברים טובים. איתי חזות שמתאמן נהדר ואנחנו חושבים שהוא יהיה משמעותי בעתיד בב”ש קיבל דקות והיה פנטסטי”.

“ויטור? זה נחמד שמדברים על זה ועושים על זה מלא אייטמים, אבל הוא שחקן של הפועל ב”ש, היה ויישאר, הוא חשוב לי מקצועית מאוד והוא יודע את זה. חיזוק בינואר? אנחנו צריכים להתחזק, מודעים למה שיש לנו ולמה שאין לנו. אנחנו רוצים להיות מאוד מדויקים במה שאנחנו מביאים כי זה יכול להיות משמעותי להמשך הדרך”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

“החוזה הבא שלי? זה רעש תקשורתי גדול, אבל אני מאוד רוצה להמשיך פה, המועדון רוצה שאמשיך, אני מאמין שזה יסתדר בעזרת השם. אני מרגיש מוערך, כיף לי להיות פה. זה לא משפיע עליי. אנחנו שמים את זה בצד כי יש לנו משחק מול הפועל ירושלים”.

חמודי כנעאן הוסיף: “אני שמח שקיבלתי את ההזדמנות בהרכב, על הגול והבישול ועל הניצחון. הפציעה? זה קצת מסתכל, בטח כשאתה בא לקבוצה חדשה, צריך לחזור לכושר ולהיכנס לקצב, אני שמח שחזרתי ותרמתי לקבוצה. אני מרגיש טוב באימונים וגם היום במשחק ומקווה שאעזור לקבוצה לזכות בתארים”.

חמודי כנעאן מדייק מהנקודה (מרטין גוטדאמק)

מאמן המפסידה, אהוד כחילה, דיבר גם הוא בסיום המשחק: “התוצאה מפתיעה, אין ספק, אנחנו קבוצה מליגה ב’, הפערים עצומים אבל צמצמנו אותם. אמרתי כל השבוע שלא נבא להעיף כדורים אלא לשחק מרגל לרגל, התקפות מעבר. קיבלנו גול בדקה שלישית, מפנדל שאני לא יודע אם היה, קל לשרוק נגד קבוצות קטנות, ושם אתה מפחד שנתפרק, אבל הוכחנו שבאנו לשחק כדורגל עם גאווה, לא פחדנו.

“הדבר הכי מצחיק זה שאנחנו יוצאים מאוכזבים מטרנר, זה הזוי. לא האמנתי שנגיע למצב הזה ובדקות האחרונות היינו שם, היינו טובים, תקפנו. רציתי מאוד בשביל העיר והתושבים שנעשה את זה, אבל אני גאה בשחקנים על משחק הרואי של המון נשמה ומלחמה”.