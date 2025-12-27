יום שבת, 27.12.2025 שעה 22:01
ספורט אחר  >> שחייה

חרותי זכה בזהב ב-50 מ' פרפר, סחרוב ב-100 חזה

אליפות ישראל בבריכות קצרות: מכבי קריית ביאליק קבעה שיא אגודות חדש בשליחים 4X50 מטר מעורב מיקס, וגם: נבחרת השליחים והשיא של שון וורונקוב

|
מירון חרותי (גלעד קוולרצ'יק)
מירון חרותי (גלעד קוולרצ'יק)

אליפות ישראל בבריכות קצרות הסתיימה הערב (שבת). מירון חרותי סגר את התחרות עם מדליית זהב שנייה במשחה ל-50 מטר פרפר, כאשר עצר את השעון על 22.75 שניות והקדים את תומר פרנקל, שקבע שיא אישי עם 22.86 שניות. במשחה המקביל לנשים זכתה דריה גולובטי עם 26.85 שניות.

במשחה ל-100 מטר חזה גברים, המנצח מייק מרדר נפסל, כך שהזהב עבר לגל סחרוב שעצר את השעון על 1:00.18 דקות והכסף הגיע למרק טלר (1:00.34 דקות) ששבר במוקדמות את השיא הישראלי לגיל 17.

במשחה השליחים 4X50 מטר מעורב מיקס קבעה מכבי קריית ביאליק שיא אגודות חדש עם 1:43.16 דקות, בהרכב שכלל את אופיר שמחה, אנסטסיה גורבנקו, איתי רוזנפלד ואופק פרץ.

שון וורונקוב קבע שיא גילאים שלישי - הפעם שיא גיל 16 וגיל 17 במשחה ל-50 מטר פרפר עם 24.19 שניות, שיפור של השיא הקודם של תומר פרנקל (שעמד על 24.26 שניות). בנוסף, נבחרת השליחים של מכבי א.ס רמת השרון (ענבר רפאל יוסקוביץ-לב ארי, שחר רחל כשריאן, תומר רוזנר, נורית מקליס) קבעה שיא גילאים 15 ו-16 במשחה השליחים 4X50 מטר מעורב מיקס עם 1:50.96 דקות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */