ניצחון 11 ברציפות: 1:2 לאסטון וילה על צ'לסי

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) וגם אסטון וילה המשיכה בכושר החריג שלה. החבורה של אונאי אמרי המשיכה להיצמד למנצ’סטר סיטי בתוך הטופ 3 בטבלה עם 1:2 אחרי מהפך על צ’לסי, שבשוויון נקודות עכשיו עם מנצ’סטר יונייטד.

המחצית הראשונה הייתה שייכת דווקא לבלוז, שגם סיימו אותה ביתרון בזכות שער של ז’ואאו פדרו מבישול של ריס ג’יימס בדקה ה-37. אחרי ההפסקה, העניינים בסטמפורד ברידג’ התהפכו לטובת החבורה מברמינגהאם בראשות מי אם לא אולי ווטקינס.

בדקה ה-63, החלוץ האנגלי איזן עבור האורחת ומכאן המומנטום כבר היה עם וילה, כשווטקינס השלים צמד בדקות הסיום (84’) ונתן את שלוש הנקודות לקבוצת החוץ. בעמדת המבשל היה הפעם יורי טילמנס, בעוד ווטקינס אגב בכלל נכנס כחילוף בדקה ה-58.

אכזבה בצ'לסי (IMAGO)

אסטון וילה עם ניצחון 11 ברציפות בכל המסגרות, רצף אדיר שהתחיל ב-0:2 על מכבי תל אביב בליגה האירופית. המשחק הבא שלה יהיה מפגש פסגה לוהט אצל ארסנל באמירויות, כשניצחון נוסף יקבע שוויון נקודות בין אמרי וחניכיו לתותחנים. צ’לסי מנגד עם הפסד חמישי העונה, תקווה לתקן במחזור הבא נגד בורנמות’.