ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2717-1917סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2619-2117קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2520-1818אברטון11
2425-2618ברייטון12
2323-2318ניוקאסל13
2223-2617טוטנהאם14
2233-2718בורנמות'15
1931-2417לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-1018וולבס20

ניצחון 11 ברציפות: 1:2 לאסטון וילה על צ'לסי

החבורה של אמרי לוהטת. ז'ואאו פדרו כבש ראשון, צמד של ווטקינס הפך עבור הקבוצה מברמינגהאם שיכולה להשתוות לארסנל אצלה היא מתארחת במחזור הבא

|
אולי ווטקינס מאושר (IMAGO)
אולי ווטקינס מאושר (IMAGO)

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) וגם אסטון וילה המשיכה בכושר החריג שלה. החבורה של אונאי אמרי המשיכה להיצמד למנצ’סטר סיטי בתוך הטופ 3 בטבלה עם 1:2 אחרי מהפך על צ’לסי, שבשוויון נקודות עכשיו עם מנצ’סטר יונייטד.

המחצית הראשונה הייתה שייכת דווקא לבלוז, שגם סיימו אותה ביתרון בזכות שער של ז’ואאו פדרו מבישול של ריס ג’יימס בדקה ה-37. אחרי ההפסקה, העניינים בסטמפורד ברידג’ התהפכו לטובת החבורה מברמינגהאם בראשות מי אם לא אולי ווטקינס.

בדקה ה-63, החלוץ האנגלי איזן עבור האורחת ומכאן המומנטום כבר היה עם וילה, כשווטקינס השלים צמד בדקות הסיום (84’) ונתן את שלוש הנקודות לקבוצת החוץ. בעמדת המבשל היה הפעם יורי טילמנס, בעוד ווטקינס אגב בכלל נכנס כחילוף בדקה ה-58.

אכזבה בצאכזבה בצ'לסי (IMAGO)

אסטון וילה עם ניצחון 11 ברציפות בכל המסגרות, רצף אדיר שהתחיל ב-0:2 על מכבי תל אביב בליגה האירופית. המשחק הבא שלה יהיה מפגש פסגה לוהט אצל ארסנל באמירויות, כשניצחון נוסף יקבע שוויון נקודות בין אמרי וחניכיו לתותחנים. צ’לסי מנגד עם הפסד חמישי העונה, תקווה לתקן במחזור הבא נגד בורנמות’. 

