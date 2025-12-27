משחק אמון: יש שחקנים שאפשר לבנות עליהם

אין הפתעות בגביע המדינה. מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת וקיבלה את הכרטיס לשלב שמינית הגמר, כך שנותרו לה עוד ארבעה משחקים שבהם היא תנסה להשיג את המטרה - זכייה בגביע המדינה.

גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן מסכמים את הניצחון בפודקאסט: גם במפגש שהוא כמו משחק אימון אפשר לראות במי אפשר לתת אמון, הניסויים שעשה ברק בכר במשחק והתחרות שנפתחה על המקום בהרכב, הזרים שלא הרשימו גם במשחק קליל שכזה ובדרך החוצה בזמן שקנג’י גורה מתקדם לעומתם, דולב חזיזה בעמדת ה-10.

כל הנתונים על מדד היעילות של החלוצים עד כה, הצעירים שקיבלו הזדמנות ומתקדמים, למה אלעד אמיר עשוי להפוך לבלם העתיד של הקבוצה, העמדה של ינון פייגנזיכט, ומי מהמושאלים צריך לחזור מהפועל כפר סבא?

וגם, מבט קדימה: האם ברק בכר צריך לקבל חוזה לעונה נוספת? אחרי הביקורות על ליאור רפאלוב, האם הוא יתקן בחלון ההעברות בינואר עם רכש מדויק? האזינו לפודקאסט.