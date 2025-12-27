המרדף ל-1,000: צמד לרונאלדו, 0:3 לאל נאסר

בעוד חודש וחצי כריסטיאנו רונאלדו יחגוג את יום הולדתו ה-41, בתחילת פברואר, והוא עדיין מחורר שערים ללא הפסקה. הפנומן כבש צמד גדול היום (שבת) ב-0:3 של אל נאסר על אל אוחדוד ובכך הוא הגיע ל-956 שערים בקריירה, והמרדף לגול ה-1,000 נמשך וחי וקיים.

הגול הראשון הגיע אחרי הרמה, כשעבדוללה אל אמרי נגח לאחור ורונאלדו היה שם כדי לדחוק. השער השני כבר היה יפה יותר, כשרוחב של מרסלו ברוזוביץ’ הסתיים בעקב נפלא של CR7 רגע לפני הירידה להפסקה. הפורטוגלי עוד השלים שלושער וכבר חגג, אך ב-VAR התערבו והגול נפסל. ז’ואאו פליקס כבש את השלישי בתוספת הזמן.

רונאלדו רחוק 44 שערים מלהגיע לשער ה-1,000 בקריירה, הישג לא נתפס במימדי הכדורגל. גם בפן הקבוצתי הכל דופק, כשאל נאסר רשמה ניצחון עשירי בעשרת המחזורים הראשונים בליגה הסעודית והיא עדיין מושלמת, כשהיא שמרה על פער ארבע נקודות מאל הילאל.

אין ספק שכריסטיאנו ירצה להוסיף לארון התארים שלו גם אליפות בליגה באסיה, דבר שאין לנו ואותו לא הצליח להשיג בתקופה שלו במועדון. אל אוחדוד אגב אחת הקבוצות החלשות העונה בליגה המקומית, כשהיא במקום ה-17, לפני האחרון, עם ניצחון אחד בלבד, שתי תוצאות תיקו וכעת שבעה הפסדים.