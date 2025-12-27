יום שבת, 27.12.2025 שעה 22:02
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
305-3310אל נאסר1
2611-2710אל הילאל2
2513-2610אל טאאוון3
198-1310אל אהלי4
1810-1710אל קאדיסיה5
1715-1910אל איתיחאד6
1715-1510ניאום7
1518-1510אל אטיפאק8
1418-2410אל חאליג'9
1213-1110אל פייחה10
1014-810אל חאזם11
919-1310אל חולוד12
813-710אל שבאב13
822-1210אל פאתח14
821-1010אל ריאד15
618-910דאמאק16
521-910אל אחדוד17
122-810אל נג'מה18

המרדף ל-1,000: צמד לרונאלדו, 0:3 לאל נאסר

הפנומן כבש את שני השערים הראשונים של קבוצתו בניצחון על אל אוחדוד, כולל שער גדול בעקב. בעקבות הצמד, CR7 הגיע ל-956 שערים, רחוק 44 מה-1,000

|
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

בעוד חודש וחצי כריסטיאנו רונאלדו יחגוג את יום הולדתו ה-41, בתחילת פברואר, והוא עדיין מחורר שערים ללא הפסקה. הפנומן כבש צמד גדול היום (שבת) ב-0:3 של אל נאסר על אל אוחדוד ובכך הוא הגיע ל-956 שערים בקריירה, והמרדף לגול ה-1,000 נמשך וחי וקיים.

הגול הראשון הגיע אחרי הרמה, כשעבדוללה אל אמרי נגח לאחור ורונאלדו היה שם כדי לדחוק. השער השני כבר היה יפה יותר, כשרוחב של מרסלו ברוזוביץ’ הסתיים בעקב נפלא של CR7 רגע לפני הירידה להפסקה. הפורטוגלי עוד השלים שלושער וכבר חגג, אך ב-VAR התערבו והגול נפסל. ז’ואאו פליקס כבש את השלישי בתוספת הזמן.

רונאלדו רחוק 44 שערים מלהגיע לשער ה-1,000 בקריירה, הישג לא נתפס במימדי הכדורגל. גם בפן הקבוצתי הכל דופק, כשאל נאסר רשמה ניצחון עשירי בעשרת המחזורים הראשונים בליגה הסעודית והיא עדיין מושלמת, כשהיא שמרה על פער ארבע נקודות מאל הילאל.

אין ספק שכריסטיאנו ירצה להוסיף לארון התארים שלו גם אליפות בליגה באסיה, דבר שאין לנו ואותו לא הצליח להשיג בתקופה שלו במועדון. אל אוחדוד אגב אחת הקבוצות החלשות העונה בליגה המקומית, כשהיא במקום ה-17, לפני האחרון, עם ניצחון אחד בלבד, שתי תוצאות תיקו וכעת שבעה הפסדים.

