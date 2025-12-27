דופק לריאל בדלת: ניקו פאס הבריק ב-0:3 של קומו

בזמן שיש כמה ליגות שלא משחקות בחג המולד, יש כאלו שממשיכות בכל הכוח. המחזור ה-17 בליגה האיטלקית נמשך היום (שבת), כשבמוקד קומו חגגה על לצ’ה, ובנוסף פיורנטינה חזרה לקרקע עם 1:0 נגד פארמה וקליארי ניצחה 1:2 את טורינו. בהמשך, אודינזה תארח את לאציו (19:00, שידור חי בערוץ ONE2 ויובנטוס תתארח אצל פיזה (21:45, שידור חי בערוץ ONE2).

לצ’ה – קומו 3:0

מי תעצור את ניקו פאס העונה? הכוכב אולי הכי גדול של הסרייה א’ העונה המשיך בכושר האדיר שלו כשעלה לשישה שערים ושישה בישולים, כשרשם אחד כזה ואחד כזה בחגיגה הגדולה בדרך שלו לחזור לריאל מדריד מהדלת הראשית, לפי כל הדיווחים. חאקובו ראמון, עוד אקס של הבלאנקוס, כבש את השני ואנסטאסיוס דוביקאס חתם, כשהמאמן אוסביו די פרנצ’סקו קיבל אדום אצל המפסידה בדקה ה-24. האורחת לפחות זמנית במקום השישי וחזרה לנצח אחרי שני הפסדים, לצ’ה בצרות כששבה להפסיד והיא עלולה לסיים את המחזור רק נקודה אחת מעל הקו האדום.

פארמה – פיורנטינה 0:1

פארמה מנצחת את פיורנטינה שמסתבכת

אם מישהו חשב שהוויולה יחזרו למסלול אחרי שרשמו ניצחון בכורה העונה ועוד עם חמישייה מדהימה, אז רצונות לחוד ומציאות לחוד. הסגולים שבו להפסיד ופספסו הזדמנות לטפס לפחות זמנית מהמקום האחרון, עם ההפסד העשירי העונה. פארמה מבחינתה רשמה שלוש נקודות חשובות מאוד וברחה מספר נקודות למעלה בתוך חוף המבטחים, כאשר אוליבר סורנסן הכריע את ההתמודדות בדקה ה-48.

טורינו – קליארי 2:1

לאורחת זה היה חשוב הרבה יותר כשהיא התחילה את המחזור בחלק התחתון וכעת היא עם 18 נקודות, רק שתיים מתחת ליריבה שלה במשחק שמקום אחד מעליה, במקום ה-13. המארחת רשמה הפסד דווקא אחרי שני ניצחונות רצופים, כאשר קליארי אספה שלוש נקודות אחרי שגם סיימה בתיקו מאכזב נגד פיזה במחזור האחרון. ניקולה ולאסיץ’ כבש ראשון, אבל מתיאו פראטי וסמיח קיליקסוי השלימו את המהפך והבטיחו שלוש נקודות כבר בדקה ה-66. הקרואטי כבש ארבעה משחקים ברצף ובכללי מעורב בשמונה שערים בתשעה משחקים בכל המסגרות, כולל במדי הנבחרת.