כיוף: מעמדי? הצלחת הקבוצה היא ההצלחה שלי

מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת בדרך לשמינית גמר גביע המדינה. הירוקים מהכרמל לא התקשו וגם לא ריחמו על היריבה מליגה א’, כאשר מי שפתח בשער של ברק בכר הוא שריף כיוף שגם דיבר בתום הניצחון הגדול של החיפאים.

“הכי חשוב בגביע לעבור שלב, אני גאה בשחקנים כולם נתנו מעצמם, גם כשהתוצאה הייתה כבר גמורה. כל הכבוד גם לאחי נצרת, היא נלחמה, אך טוב שלא הייתה סינדרלה. ההתמודדות שלי כשוער שני? הסיטואציה לא קלה כמו אצל כל ספורטאי שרוצה לשחק, אני רוצה להיות בהרכב, אבל לוקח את זה במובן טוב ועובד קשה”.

השוער על כך שהוא זוכה להערכה במועדון על הלויאליות שלו: “אני מאוד שמח על זה, אני באמת עושה את מה שצריך ואני שחקן קבוצתי. ההצלחה של הקבוצה זו ההצלחה שלי, תמיד צריך לתמוך אחד בשני”.

על המצב של הקבוצה בליגה: “אליפות? למה שלא תהיה, הליגה עוד ארוכה. בגביע אנחנו נעבור שלב שלב בעזרת השם עד הסוף. אנחנו תמיד רוצים להשתפר ולהיות במקום הראשון, אני מקווה שהתוצאות יגיעו, צריך להסתכל על עצמנו משבוע לשבוע”.