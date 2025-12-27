והיא בשלה: מנצ'סטר סיטי גברה 1:2 על פורסט

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג המשיך היום (שבת) כשבמשחק המוקדם מנצ’סטר סיטי המשיכה בכושר הנפלא שלה עם 1:2 מול נוטינגהאם פורסט שהיווה ניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות.

הפעם זה לא היה פשוט. לאחר מחצית מאופסת, טיג’אני ריינרס כבש מבישול של ראיין שרקי בדקה ה-48, אך כבר בדקה ה-54 אומרי האצ’ינסון איזן בבעיטה חזקה מהרחבה.

מנצ’סטר סיטי התקשתה, ולבסוף מצאה את הפרצה כשיושקו גבארדיול הוריד לשרקי, שמקצה הרחבה שלח בעיטה שטוחה ומדויקת אל הרשת ועם שער ובישול העניק לקבוצתו 1:2 חשוב בסיום.

זה היה הניצחון השמיני ברצף בכללי, ושישי ברצף במסגרת הליגה, כשמנצ’סטר סיטי שהחלה את המחזור במקום השני נמצאת חזק במאבק האליפות עם 40 נקודות. מנגד, פורסט תסיים עוד מחזור במקום ה-17 בטבלה ונמצאת בסכנת ירידה.