יום שבת, 27.12.2025 שעה 18:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4017-4318מנצ'סטר סיטי1
3910-3117ארסנל2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2928-3218מנצ'סטר יונייטד5
2925-2817ליברפול6
2717-1917סנדרלנד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2323-2318ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

בשביל רכש: צ'לסי מנסה להיפטר מסטרלינג

דיווח: הבלוז רוצים למכור את השחקן היקר ביותר שלהם, עליו הם שילמו 56 מיליון אירו לסיטי, וגם את ג'ורג' ודיסאסי. על הפרק: שני כישרונות צרפתים

|
ראחים סטרלינג מאוכזב (רויטרס)
ראחים סטרלינג מאוכזב (רויטרס)

חלון ההעברות של ינואר מעבר לפינה ובצ’לסי כבר עוקבים אחר מספר שמות של שחקנים צעירים לקראת חיזוק עתידי של הסגל. עם זאת, במועדון מסטמפורד ברידג’ מבהירים: העדיפות הברורה היא קודם כול לשחרר שחקנים.

על פי דיווח של ה’את’לטיק’, צ’לסי מעוניינת להיפרד כבר כעת משלושה שחקנים: הקיצונים האנגלים ראחים סטרלינג (31) וטייריק ג’ורג’ (19), והבלם הצרפתי אקסל דיסאסי (27). רק לאחר מימוש מכירות או השאלות, תבחן הנהלת המועדון אפשרויות לצירוף שחקנים חדשים.

צ’לסי שילמה 56.2 מיליון אירו עבור סטרלינג בקיץ 2022, כאשר רכשה אותו ממנצ’סטר סיטי – במה שהפך להחתמה הגדולה הראשונה של עידן טוד בוהלי כבעלים. סטרלינג, שחתום על חוזה עד 2027, הוא השחקן המשתכר הגבוה ביותר בסגל עם שכר של כ-373 אלף אירו לשבוע.

ראחים סטרלינג (רויטרס)ראחים סטרלינג (רויטרס)

אלא שבפועל, תרומתו של סטרלינג לקבוצה הייתה לא יציבה, והוא מעולם לא הצליח לעמוד בציפיות הגבוהות שליוו את הגעתו ללונדון. בעונת 2024/25 שיחק בהשאלה בארסנל, ולאחר שלא נמצא עבורו יעד בקיץ האחרון – הוצא מהסגל.

ההעונה סטרלינג טרם שיחק ולו משחק אחד, ובצ’לסי מחפשים פתרון שיאפשר להוריד את שכרו מהתקציב. אחת האפשרויות שנבחנות היא מעבר לליגה הסעודית, שם עשוי סטרלינג למצוא יעד חדש ולהחיות את הקריירה.

בצ’לסי מבינים כי ללא צמצום משמעותי של הסגל והוצאות השכר, יהיה קשה לבצע רכש נוסף – ולכן ינואר צפוי להיות בראש ובראשונה חלון של פרידות, לפני שיגיעו החיזוקים.

עם זאת, במועדון כבר עוקבים אחר שני כישרונות מהליגה הצרפתית: הבלם ז’רמי ז’אקה בן ה-20 מראן, והחלוץ דז’יליאן אנגסאן בן ה-17 מסנט אטיין. השניים מסומנים כשחקנים בעלי פוטנציאל גבוה לעתיד, אך אינם מהווים בשלב זה יעד מיידי לעסקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */