פיקה התפרץ שוב לעבר השופט, אך מוגן מענישה

סערה נוספת סביב ג’רארד פיקה ואנדורה שבבעלותו. ועדת המשמעת של ההתאחדות הספרדית הטילה קנס של 9,000 אירו על המועדון בעקבות האירועים שנרשמו בדו"ח השיפוט בירידה להפסקה במשחק מול דפורטיבו לה קורוניה, לפיו אגדת ברצלונה פנה אליו באופן ישיר והתלונן על פסילת שער של לאוטרו (חלוץ אנדורה), תוך שאמר: “כמה קל לשרוק נגד הקטנות”.

בדו"ח הרשמי נכתב: “עם סיום המחצית הראשונה, ובעודי נכנס למנהרת חדרי ההלבשה, זיהיתי את מר ג’רארד פיקה ברנבאו, שהתקרב אליי והטיח בי טענות על אחת מההחלטות שקיבלתי במחצית הראשונה, באומרו: ‘כמה קל לשרוק נגד הקטנות’, וכל זאת בזמן שחברי המועדון אוחזים בו”.

זו אינה הפעם הראשונה שאנדורה נקנסת בעקבות אירועים מסוג זה - וגם לא הפעם הראשונה שפיקה עומד במרכזם. מדובר בקנס השלישי שהטילה ההתאחדות על המועדון בנסיבות דומות. מקרים קודמים נרשמו לאחר המשחק מול מיראנדס במחזור השישי ונגד לגאנס במחזור השמיני. באותם מקרים נקנס המועדון בסכומים של 6,000 ו-9,000 אירו, ובנוסף הושעו המאמן ז’אומה נוגס ואיש הצוות קרלס מנסו.

ג'רארד פיקה (רויטרס)

בוועדת המשמעת ניצבים כעת בפני דילמה מורכבת. מצד אחד, אנדורה מוגדרת כמועדון שמבצע שוב ושוב עבירות משמעת מהסוג הזה. מצד שני - לא ניתן להעניש את פיקה אישית. הסיבה: בלם העבר אינו נשיא המועדון ואף אינו רשום כבעלים הישיר שלו, אלא חברת ‘קוסמוס’ שבבעלותו היא המחזיקה העיקרית בבעלות. כתוצאה מכך, הוא אינו כפוף ישירות לתקנון המשמעתי של ההתאחדות.

העונשים שניתנים כיום מופנים למועדון עצמו, בגין מתן גישה לאנשים שאינם מורשים למנהרת חדרי ההלבשה – אך בפועל, אותו “אדם זר” הוא הבעלים בפועל של הקבוצה. מצב משפטי ייחודי, שמותיר את ההתאחדות עם ידיים כבולות בכל הנוגע לענישה אישית.

עם זאת, ועדת המשמעת לא הסתפקה בקנס בלבד והבהירה כי אם אירועים דומים יישנו, אנדורה צפויה לעונשים חמורים בהרבה. בין הסנקציות האפשריות שהוזכרו: הרחקה או השעיה לתקופה של חודש עד שנתיים, סגירת אצטדיון מלאה או חלקית לעד שלושה משחקים או חודשיים, ואף הפחתת שלוש נקודות בטבלת הליגה.

אנדורה נמצאת במקום ה-13 בליגת המשנהה בספרד עם 24 נקודות, שש פחות מאשר המקום שמוביל לפלייאוף ושלוש בלבד יותר מהמקום ממנו יורדים ליגה.