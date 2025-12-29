דולגופיאט: איזו שנה קשה וגרועה זאת הייתה

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. והפעם, בחרנו גם את ארטיום דולגופיאט לאחד מהווינרים של השנה.

אומנם במהלך השנה האחרונה דולגופיאט לא קיבל את האישור לטוס לאליפות העולם כדי להגן על תוארו כאלוף העולם בתרגיל הקרקע, בגלל החלטה אנטישמית של ממשלת אינדונזיה שביטלה את הוויזה שלו למדינה ממש ברגע האחרון, אבל למרות זאת, מתעמל המכשירים, שהוא גם אחד מהספורטאים הגדולים בתולדות המדינה, הופיע לארבע תחרויות וחזר מכל אחת מהן עם מדליה, כל זאת בצל המלחמה הקשה. גם אם לא אפשרו לו להופיע בבמה הגדולה מכולן, הוא עדיין הווינר של כולנו, גם בשנה כזאת קשה כשכלום לא הסתדר. בצניעות האופיינית לו, הוא פניה היפות של מדינת ישראל בימים קשים וכשכל העולם נגדנו.

דולגופיאט סיכם את 2025 ואמר: "השנה האחרונה הייתה מאתגרת מאוד עבורי. אפילו לפני כמה ימים מצאתי את עצמי חושב לעצמי 'וואו, איזו שנה קשה וגרועה זו הייתה'. היו השנה שתי תחרויות שהן הכי חשובות עבורי. באחת מהן, אליפות אירופה, הגעתי לגמר ושם נפלתי. בשנייה, אליפות העולם, שהיא התחרות הכי חשובה, הרגשתי מוכן מאוד והגעתי בכושר טוב, אבל בסופו של דבר לא אפשרו לנו, כמשלחת, לצאת לתחרות בעקבות ביטול הוויזות".

ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

המתעמל המשיך וציין: "מצד שני, כשמסתכלים על התמונה המלאה, השתתפתי השנה בסך הכל בארבע תחרויות, אומנם קטנות יותר, וזכיתי בשלוש מדליות זהב ובמדליית ארד אחת, כך שמעבר לתחרויות הגדולות, אפשר להגיד שהשנה הייתה בסך הכול סבירה".

ארטיום הוסיף: "כמובן, כל מה שקשור למלחמה השפיע גם הוא, הוציא אותנו מהריכוז והקשה על ההתנהלות וההכנות. יחד עם זאת, זו הייתה גם שנה של התחלות חדשות עבורי. פתחתי חוג בראשון לציון והתחלתי להעביר הרצאות, צעדים משמעותיים שאני מאוד גאה בהם ומסתכל עליהם קדימה. אני מאחל לכולם שהשנה הבאה תהיה שנה הרבה יותר טובה, שקטה ומוצלחת, עם בריאות, שגרה טובה והגשמה של מטרות, בספורט ומחוצה לו".