דקה 6: אחי נצרת - מכבי חיפה 2:0

סיבוב ח’ בגביע המדינה נכנס לישורת האחרונה שלו, כשבשעה זו מכבי אחי נצרת מליגה א’ צפון מארחת את מכבי חיפה באצטדיון עילוט. החבורה של ברק בכר רוצה להימנע מתקלות מיותרות, בעוד שהמארחת מחפשת לעשות סנסציה גדולה מול האימפריה בירוק.

הירוקים מגיעים להתמודדות כשהם מבינים שהסיכוי היחידי לתואר עבורם העונה הוא במסגרת הגביע. ברק בכר ושחקניו מנסים להתאושש לאחר ההפסד הכואב לבית”ר ירושלים ביום שני האחרון. הקבוצה מהליגה השלישית בטיבה בישראל יכולה להיות יריבה בהזמנה עבורם שתוכל לעזור לחיפאים להתפוצץ ולחזור למסלול הניצחונות.

מנגד, מכבי אחי נצרת מוליכה את טבלת ליגה א’ צפון והיא מכוונת לחזור לליגה הלאומית. החניכים של עלאא סאיג הגיעו להתמודדות אחרי ניצחון גדול 1:5 על צעירי מטרה, והם יקוו להפוך לסינדרלה של סיבוב ח’ ולהדהים את הירוקים.

הפעם האחרונה ששתי הקבוצות נפגשו הייתה לפני יותר מ-15 שנים, כשמכבי חיפה יצאה עם ידה על העליונה עם 3:5 על אחי נצרת במרץ 2010. הירוקים מהכרמל נהנו משלושער ענק של שלומי ארבייטמן, כשגם יניב קטן וליאור רפאלוב הוסיפו שערים משלהם.

מחצית ראשונה

דקה 1: גל לוי שרק לפתיחה! המשחק בעילוט יצא לדרך.

דקה 2, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה. סילבה קאני העלה את בכר ליתרון עם שער הזוי, כאשר ההגנה של אחי נצרת הרחיקה, השער יאזן עואד גלש כדי למנוע קרן, אבל מסר ישירות לקאני והקיצוני בעט מזווית קשה לרשת.

הרכב מכבי אחי נצרת: יאזן עואד, אדם אבו נאסר, אמג’ד סלימאן, באסל טאהא, בשאר עודה, חאלד סלימאן, חמזה מוואסי, מואמן סאלח, ספואן חילו, עלי חטיב ותאופיק דבאבסה.

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג'י גורה, סילבה קאני וגיא מלמד.