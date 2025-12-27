צפו בתמונות מהמגרש שיארח את מכבי חיפה

שעות ספורות לפני המפגש בגביע המדינה בין מכבי חיפה למכבי אחי נצרת ב-15:00, חרף מזג האוויר הסוער בצפון ובצל חשש של לא מעט אוהדים, ל-ONE הגיעו תמונות של המגרש ומשטח הדשא בעילוט, שמוכן לאירוח.

בנצרת מעידים שכל שעה מזג האוויר משתנה, אבל המשטח ראוי למשחק ויותר מכך. בנצרת יש התרגשות גדולה למשחק הגביע ושם יש רצון לנסות ולהפתיע. אחד הכוכבים הגדולים של הקבוצה בעבר היה עלי חטיב, שעשה שנים יפות בליגת העל.

המגרש בעילוט (פרטי)

כ-2,000 אוהדים מנצרת צפויים להגיע למשחק ולעודד את הקבוצה במשחקה החשוב. נצרת מובילה את טבלת ליגה א' עם 4 נקודות יותר מהשנייה בטבלה מכבי נווה שאנן.