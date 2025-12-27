הענק בגובה 2 מטרים ששוויו זינק ב-833% בשנה

יש כאלה, כמו קארל היינץ רומניגה, שחשבו שמדובר בטירוף מוחלט. “אני מברך את שטוטגרט על כך שמצאה אידיוט שמוכן לשלם כל כך הרבה כסף על וולטמאדה”, הצהיר אגדת באיירן מינכן בכנות גרמנית חדה וברורה. אגב, גם באיירן עצמה הגישה הצעה על החלוץ בחלון ההעברות של הקיץ. דבריו של רומניגה היו קשים במיוחד כלפי הגעתו של החלוץ הגרמני לניוקאסל בקיץ האחרון, עסקה שלא השאירה אף אחד אדיש.

הסיפור של ניק וולטמאדה, כיום בן 23, נשמע כמעט בלתי נתפס. לומר ששוויו עלה ב-833% בתוך שנה אחת בלבד, לפי נתוני ‘Transfermarkt’, נשמע כמו אגדה. אבל זו המציאות. ב-20 בדצמבר 2024 הוא עוד שיחק בשטוטגרט, אליה הצטרף בהעברה חופשית מוורדר ברמן בקיץ שקדם לכך, ושוויו הוערך אז ב-7.5 מיליון אירו.

כעבור פחות מ-12 חודשים, הוא הפך לרכישה היקרה ביותר בתולדות ניוקאסל, ששילמה 85 מיליון אירו עבור שירותיו, עסקה שעוררה את זעמו של רומניגה. שוויו ב-’Transfermarkt’ טיפס ל-70 מיליון אירו, עלייה של 62.5 מיליון בתוך שנה אחת, כלומר אותה קפיצה מסחררת של 833%.

ניק וולטמאדה (IMAGO)

הנסיקה של וולטמאדה הגבוה במיוחד, המתנשא לגובה של כמעט שני מטרים, 198 סנטימטרים ליתר דיוק, הייתה מרשימה במיוחד בחודשים האחרונים. הוא סיים את העונה שעברה בשטוטגרט עם 17 שערים ב-33 הופעות בכל המסגרות, ולאחר מכן זכה בתואר מלך השערים באליפות אירופה עד גיל 21, שם כבש שישה שערים.

כבר אז היה ברור שהוא בדרך להפוך לכוכב. אך עונה קודם לכן, 2023/24, התמונה הייתה שונה בהרבה: הוא כבש רק שני שערי בונדסליגה ב-30 משחקים בוורדר ברמן, מה שלא מנע משטוטגרט להחתים אותו רשמית במאי 2024. נכון, הוא הגיע ללא תמורה וחתם עד 2028, אך היה ברור שהקדנציה שלו שם לא תימשך זמן רב.

המנהל הספורטיבי של שטוטגרט, פביאן וולגמות, תיאר אותו כך: “ניק הראה את האיכויות שלו בעונה שעברה וביסס את עצמו בבונדסליגה. הוא חלוץ חזק, אך גם טכני, שהתפתחותו נבחנה מקרוב על ידינו. אנחנו משוכנעים שוולטמאדה ימשיך להתפתח בצורה חיובית ויהפוך לשחקן מפתח בהתקפה שלנו”. הוא צדק. זה בדיוק מה שקרה.

ממשיך להתפתח. וולטמאדה (IMAGO)

למרות העסקה שפספסה, גם פילברי שמח עבור וולטמאדה. “ברכות לשטוטגרט על החתמת שחקן בחינם ומכירתו כעבור שנה, אחרי 7 או 8 חודשים, ב-85 או 90 מיליון אירו. אני שמח בשביל ניק. הוא בחור נהדר. ואנחנו, במקביל, מקבלים אחוזים מדמי ההעברה כתשלום סולידריות”, אמר. כך החלה ההרפתקה של החלוץ הגרמני בפרמייר ליג.

חלוץ 9 שגם יודע לבנות משחק

ב-30 באוגוסט הושלם רשמית המעבר שלו לניוקאסל, ופרק חדש נפתח בקריירה של וולטמאדה. “לעזוב את גרמניה זה צעד גדול בחיים שלי, אבל כולם קיבלו אותי כל כך בחום שכבר עכשיו אני מרגיש חלק מהמשפחה. אחרי השיחה עם המאמן, יש לי תחושה שזה המקום האידאלי למצות את הפוטנציאל שלי”, אמר עם הגעתו לאנגליה.

עד כה הוא כבש תשעה שערים, שבעה בפרמייר ליג, אחד בליגת האלופות ואחד בגביע הליגה האנגלי, והוסיף שני בישולים ב-23 הופעות בכל המסגרות במדי ניוקאסל. וולטמאדה הוא חלוץ שלם מאוד. “הוא חזק בהרבה תחומים, בעל יכולת טכנית גבוהה, והוכיח שהוא איום אמיתי באחת הליגות הבכירות באירופה, ובמקביל הוא עדיין בגיל שמאפשר לו להתפתח ולצמוח כאן”, אמר עליו מאמנו בניוקאסל, אדי האו, עם הגעתו של החלוץ הגרמני.

"לעזוב את גרמניה - צעד גדול". וולטמאדה (IMAGO)

מעבר לבעיטה עוצמתית, יש לו גם תנועה חכמה ללא כדור וראיית משחק שמאפשרת לו לשתף פעולה עם חבריו. דווקא היכולת הזו, לחבר את המשחק, היא זו שהאו מדגיש כיום יותר מכל: “לא פעם הוא זה שמוסר לכנפיים כדי שיקבלו את הכדור, כך שהמעורבות שלו תלויה כמעט תמיד ביכולת שלו למסור את הכדור הנכון”.

גם רודי פולר, המנהל הספורטיבי של ההתאחדות הגרמנית, שותף לדעה הזו. גם הוא מעריץ את ניק ונהנה לראות אותו במדי הנבחרת. “זה תענוג לראות אותו משחק. הוא לא רק כובש שערים, אלא גם יודע לשתף את החברים שלו, וזה הופך אותו לשחקן הרבה יותר יקר”, אמר בקיץ האחרון, אז היה מלך שערי אליפות אירופה עד גיל 21.

לאחר שצפה בו בפרמייר ליג, פולר הלך צעד נוסף קדימה. “עכשיו אף אחד כבר לא מדבר על 85 מיליון האירו ששולמו עליו לניוקאסל. בסופו של דבר זו הייתה כמעט מציאה”, אמר בצחוק בראיון ל’קיקר’ לפני כמה ימים. “האיכות שלו יוצאת דופן”.

עכשיו כבר לא מדברים על הסכום ששולם. וולטמאדה (IMAGO)

החיים באנגליה, עם החבר הכי טוב

מעבר ליכולת על הדשא, וולטמאדה מוכר כאדם שקט בחייו האישיים. לפחות כך מעידים מי שמכירים אותו. “מחוץ למגרש הוא מאוד נחמד. הוא לא נראה חסר שקט. הוא הגיע למדינה אחרת ולא עשה שום רעש מיותר”, סיפר אדי האו. באנגליה עורר עניין רב העובדה שוולטמאדה הביא איתו את חברו הטוב ביותר להתגורר עמו. “אני לא מבין למה כולם מדברים על זה. בעיניי זה נורמלי כשמגיעים למדינה חדשה”, אמר החלוץ במסיבת עיתונאים כשנשאל על כך. “אני כאן לבד, אז שאלתי את החבר הכי טוב שלי אם הוא רוצה לבוא איתי לניוקאסל”, הסביר בפשטות.

מאחר שניק כמעט ואינו מספק כותרות מחייו האישיים, העיתונאים ניסו גם לברר אם כבר פגש מישהי באנגליה. “לא, יש לי הרבה משחקים, אז לא פגשתי אף אחת”, השיב בחיוך. דבר אחד בטוח: בניוקאסל הוא מצא הצלחה על המגרש, ולכן שוויו גבוה כיום ב-833% לעומת השנה שעברה. פשוט לא ייאמן.