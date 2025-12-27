יום שבת, 27.12.2025 שעה 15:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בק"ש נשמו: צריכים לקחת את הניצחון הזה לליגה

הצפוניים לקחו אוויר אחרי המהפך על ר"ג בגביע, ברדה שטף במחצית: "העניין הסגל הוא שלי, לכן אין תירוצים". מוסא ייענש על האדום, עסקת בנגורה נחתמה

|
שחקני הפועל קריית שמונה בסיום (שחר גרוס)
שחקני הפועל קריית שמונה בסיום (שחר גרוס)

שבוע לא פשוט עבר על עירוני ק"ש: זה החל מהעזיבה של סאקו בנגורה, המשיך בתבוסה להפועל פ"ת והסתיים בסגל סופר חסר למשחק הגביע. אתמול (שישי), במחצית הראשונה במשחק הגביע מול הפועל ר"ג, הסגל החסר נתן את אותותיו וק"ש נראתה רע, אך במחצית השנייה היא הצליחה להפוך פיגור 2:0 לניצחון דרמטי 2:3, ששחרר אנחת רווחה גדולה והתפרצות שמחה לאור התקופה קשה. 

במחצית, המאמן שי ברדה שטף את שחקניו ואמר להם: "כל מה שקשור לעניין של הסגל, שחקני נוער וכו', זה עניין שלי ושלנו כמערכת שאנחנו צריכים לפתור, אבל לכם אין תירוצים. אני לא מוכן לקבל שאנחנו מפסידים כדורים ראשונים ושניים". אגב, למרות המצב הלא פשוט מבחינת הסגל, ברדה בחר שלא לענות על השאלה על איכות הסגל הנוכחי בק"ש לנוכח כל ההיעדרויות וניכר שגם הוא מתוסכל מהמצב. 

במחצית השנייה כאמור, ק"ש נראתה שונה: אביב אברהם המחליף כבש את השער המצמק, אריאל שרצקי את השוויון ועלי מוסא את שער הניצחון ,כאשר אדריאן אוגריסה הוכיח שוב כמה הוא קריטי בעונה של הקבוצה מהצפון כשסחט את הפנדל שהוביל לשוויון ובישל את שער הניצחון.

ברדה : "אנחנו לא מתפרקים"

"עברנו שבוע לא פשוט עם כל מה שקרה, אוי ואבוי אם היינו מפסידים כי אז באמת היה נוצר כדור שלג. אנחנו צריכים לקחת את הניצחון הזה גם לליגה כי המשחק שלנו מול ריינה הוא משחק העונה שלנו", אמרו במועדון.

אגב, למרות החגיגות בסיום והתפרצות השמחה של עלי מוסא, במועדון לא אהבו את הורדת החולצה שהובילה להרחקה, בטח בסגל כה קצר והיעדרותו הצפויה במשחק הקריטי בשלישי מול מכבי בני ריינה. במועדון לא יעברו על כך לסדר היום והוא צפוי להיענש.

עלי מוסא רואה את הצהוב השני (שחר גרוס)עלי מוסא רואה את הצהוב השני (שחר גרוס)

לקראת המשחק ביום שלישי בריינה, השחקנים שנחו אמש והחלו את המשחק על הספסל או שנעדרו עקב צהובים (כמו יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי), אמורים לשוב להרכב. עסקת המכירה של סאקו בנגורה לקולומבוס קרו נחתמה רשמית, כאשר קרית שמונה תזכה לסכום של מיליון דולרים ובנוסף תחזיק ב-5% אחוזים ממכירה עתידית.

