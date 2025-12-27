יום שבת, 27.12.2025 שעה 10:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א, חיפה, ב"ש ובית"ר: היחסים בגביע

הצהובים מול הפועל חיפה, היחידה שגברו עליה ב-9 משחקים, וקיבלו יחס של פי 1.35 לניצחון. וגם: הירוקים מול נצרת, הדרבי בדרום והירושלמים מול טבריה

|
איסוף סיסוקו וג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו וג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

האם נקבל הפתעה בגביע המדינה? היום (שבת) מכבי חיפה, מכבי ת"א, הפועל ב"ש ובית"ר ירושלים ישחקו בסיבוב ח’ בניסיון להימנע מתקלות כדי לעלות שלב. הירוקים יתארחו אצל מכבי אחי נצרת מליגה א’ בעילוט (15:00), הצהובים יארחו את הפועל חיפה בבלומפילד (17:30), הפועל ב"ש תארח את מ.כ שדרות מליגה ב’ בטרנר (20:00) ובית"ר תפגוש את עירוני טבריה בנוף הגליל (20:30).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי ת"א פייבוריטית, אבל כמו שראינו בתקופה האחרונה, זה לא אומר שום דבר, אם כי הפעם היא פוגשת את הקבוצה היחידה שניצחה בתשעת משחקיה האחרונים. הצהובים קיבלו יחס של פי 1.35 לניצחון, לעומת פי 5.2 לניצחון של הפועל חיפה. כל היחסים בלי הארכות, ואם כן יהיה תיקו בתום 90 דקות – היחס לכך הוא פי 4.1.

מכבי חיפה פייבוריטית אף היא מול נצרת עם יחס של פי 1.1 לניצחון. אם נצרת תחולל סנסציה ותנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 9.4 מסכום ההימור, ואילו במקרה שהמשחק יילך להארכה, היחס לכך הוא פי 6.2.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

נמשיך לדרבי הדרומי: במשחק בין הפועל ב"ש למ.כ שדרות ההפרש הצפוי שנקבע הוא ארבעה שערים. היחס לניצחון של ב"ש בפער של חמישה שערים ומעלה הוא פי 1.9 לעומת יחס של פי 4.5 לניצחון בפער של ארבעה שערים. בכל תסריט אחר, כולל ניצחון סנסציוני של שדרות, היחס הוא פי 2.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

בית"ר קיבלה יחס של פי 1.35 לניצחון על טבריה. מי שמאמין בסנסציה ויחזה את העתיד, ירוויח פי 5.2 על ניצחון טברייני, בעוד היחס לכך שהמשחק יילך להארכה הוא פי 4.1.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */