יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
61%1513-163318מונאקו6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
56%1501-154418הכוכב האדום8
56%1516-153518ריאל מדריד9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

לונדברג בראיון: למה עזבתי? תשאלו את פרטיזן

שחקן מכבי ת"א לתקשורת הסרבית: "היה לי חוזה לעוד שנה, מצטער על מה שקרה להם ומקווה שזה ישתפר, מעריך את קבלת הפנים. מבחינתי זה כמו קדם עונה"

|
איפה לונדברג (IMAGO)
איפה לונדברג (IMAGO)

פרטיזן חוותה את הפסדה השלישי ברציפות ביורוליג אמש (שישי), ולאחר התבוסה מול מכבי תל אביב בבלגרד (112:87), ירדה למקום ה-18 בטבלה. הפער המשמעותי נוצר על ידי הצהובים כבר ברבע השני, ומאותו רגע המשחק הלך והסתבך עבור פרטיזן, שבשלב מסוים אף עמדה בפני תבוסה היסטורית.

במהלך הרבע השלישי נרשם גם מינוס 36, כאשר בדקות הסיום חל שיפור קל, כך שבסופו של דבר נותר "רק" הפסד כואב ומשכנע. לאחר המשחק שוחח איפה לונדברג, לשעבר בפרטיזן וכיום שחקן מכבי, עם כלי התקשורת בסרביה. "אנחנו שמחים מהתוצאה. היינו חייבים לנצח, ולכן הגענו לכאן. באופן כללי אני מרוצה מהדרך שבה שיחקנו. אני שמח", פתח לונדברג.

על מה שהוביל למהפך של מכבי אמר: "הייתי אומר אנרגיה. זה מה ששינה את המשחק. יש לנו שחקנים מוכשרים בקבוצה וקבוצה טובה".

איפה לונדברג (רדאד גאיפה לונדברג (רדאד ג'בארה)

הוא השווה בין תחילת העונה, אז לא היה חלק מהרוטציה, לבין התקופה הנוכחית שבה הוא מקבל יותר דקות: "זה כמו קדם עונה בשבילי, לא שיחקתי כמעט חמישה חודשים. ההתחלה הייתה מאתגרת, אבל הזיכרון השרירי נשאר. התאמנתי לבד, אבל חמש על חמש זה משהו אחר. הקרדיט מגיע לקבוצה, לחברים ולמאמן שעוזרים לי להתרגל לתנאים. אף אחד לא מכריח אותי לשחק ואני מאוד מעריך את זה".

לונדברג התייחס גם לעזיבתו את פרטיזן ולסיבה שלא נשאר: "זו שאלה בשבילם. החוזה שלי היה בתוקף לעוד שנה".

הוא סיפר גם על המפגש עם חבריו לשעבר: "יצרתי קשרים של אחווה עם הרבה משחקני פרטיזן. נחמד לראות אותם שוב. יש לי הרבה כבוד אליהם. מצטער על מה שקורה לפרטיזן. אני מקווה שזה ישתפר".

במהלך המשחק נשמעו גם מחיאות כפיים לעברו: "תודה לכולם על זה, לא שמעתי בזמן המשחק, אבל אני שמח ומעריך. לא ידעתי איך תהיה קבלת הפנים, כי לאוהדים יש את הדרך שלהם. בסופו של דבר אני רק מנסה להיות מקצוען. עשינו את זה עם כדורסל קבוצתי טוב ואני שמח על הניצחון", סיכם איפה לונדברג.

