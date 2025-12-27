יום שבת, 27.12.2025 שעה 10:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"היינו בטוחים שנהואל יחזור לעצמו, אך התבדינו"

הקשר נדחק לקצה הספסל, כשחזיזה יתופקד כ-10 של מכבי חיפה מול נצרת בגביע: "חשבנו שנהואל יוכל להחזיר את ההשקעה, אבל צריך למצוא את הזמן להיפרד"

|
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

במכבי חיפה שואפים לעבור היום ללא תקלות מיוחדות את משחק הגביע בעילוט מול מכבי אחי נצרת מליגה א' (15:00). אם מישהו רצה עוד הוכחה לכך עד כמה יש פיחות במעמדו של מתיאס נהואל שצפוי לעזוב בינואר, הרי שמי שאמור לפתוח בקישור בעמדה שלו הוא דולב חזיזה, כאשר בספסל ללא קשר לנוהאל יהיו גם מיכאל אוחנה ודניאל דרזי.

במכבי חיפה הודו שהחשיבה לגבי נהואל הייתה מוטעת מתחילת העונה: "היינו בטוחים שנהואל יוכל לחזור לעצמו ולהחזיר במשהו את ההשקעה, אבל לצערנו התבדינו והקשר לא תרם ולכן צריך למצוא את הזמן כדי להיפרד". נהואל עצמו טרם קיבל הודעה רשמית על כך שיש רצון להיפרד ממנו, אבל השחקן מבין לאן הרוח נושבת.

במועדון מקווים שמזג האוויר ומשטח הדשא בעילוט יהיה מספיק טוב כדי לפתח משחק כדורגל ראוי. במרכז ההגנה ישחקו לראשונה שני שחקנים תוצרת בית, ליסב עיסאת ואלעד אמיר. מי שיזכה לנסות ולהוכיח את יכולתו הוא פיטר אגבה, שישחק במקומו של  עלי מוחמד.

פיטר אגבה (רדאד גפיטר אגבה (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה משוכנעים שאגבה, בניגוד לנהואל, יוכיח שמדובר בעסקה טובה וכל מה שיש הוא לתת לו דקות משחק. גם קנג'י גורה, גיא מלמד וסילבה קאני יצטרכו לחפש הכרעה מהירה ולייצר שערים כדי לא להסתבך במשחק, כאשר בשער הקבוצה ישחק שריף כיוף שפתח השנה רק במשחק ליגה אחד.

ההרכב המשוער: שריף כיוף, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג'י גורה, גיא מלמד וסילבה קאני.

