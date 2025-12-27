"התפתחות יוצאת דופן": אבדיה זוכה למחמאות

דני אבדיה סיפק הלילה עוד הופעה שמחזקת את המעמד שהוא בונה לעצמו ב-NBA, גם אם פורטלנד יצאה מהמשחק מול לוס אנג’לס קליפרס עם הפסד 119:103. הישראלי סיים ערב ענק עם 29 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, מספרים שממחישים עד כמה הוא היה הציר המרכזי של הבלייזרס משני צידי המגרש.

המשחק הפך כבר במחצית הראשונה לבמה אישית של אבדיה. הוא ירד להפסקה עם 17 נקודות, תוך שהוא תוקף את הסל, יוצר לאחרים ומנהל את הקצב, מה שהוביל לשיח ער במיוחד סביבו גם ברשתות החברתיות. אחד הציוצים שצבר תהודה גדולה סיכם את התחושה: “ההתפתחות של דני אבדיה משנה לשנה היא יוצאת דופן. גם בלי ההתייחסות לפורמט הנוכחי עם הבין-לאומיים, הוא צריך להיות בחירה בטוחה למשחק האולסטאר”.

גם באולפן השידור לא נותרו אדישים. דוויין ווייד החמיא להתקדמות של הישראלי והדגיש את הביטחון והבשלות שלו: “דני עשה קפיצה גדולה העונה. רואים את הביטחון שלו, את הסייז ואת הכישרון. הוא מקבל החלטות מהר, משחק עם כוונה ברורה, וזה בדיוק סוג השחקן שאתה רוצה לבנות סביבו”. לדבריו, ניכר שגם חבריו לקבוצה סומכים עליו ומאפשרים לו להוביל.

דני אבדיה (רויטרס)

ג’ון וול התייחס להתאמות של הקליפרס במהלך המשחק ואמר כי “הם ניסו להוציא את הכדור מהידיים של דני, כי הבינו שזו הדרך לעצור את פורטלנד”. רודי גיי הצטרף למחמאות והוסיף בקצרה: “אבדיה משחק מצוין, יש לו עונה נהדרת”.

גם ג’יימס הארדן פרגן לישראלי בסיום: “דני סופר אגרסיבי, הוא בדו"ח הסקאוטינג. הוא יכול להגיע לסל ולקלוע שלשות, וכשהוא מגיע שאר השחקנים של פורטלנד משתפרים. בחצי הראשון הוא קלע 17 נקודות ובשני עצרנו אותו יותר, אבל הוא ללא ספק עשה קפיצת מדרגה העונה".

הארדן בין שחקני פורטלנד (רויטרס)

למרות ההפסד, הערב הזה מצטרף לרצף הופעות שמבססות את אבדיה כאחד השחקנים המשמעותיים של פורטלנד וככזה שממשיך להעלות את הרף מעונה לעונה, גם מול יריבות בכירות ועל הבמה הגדולה ביותר.