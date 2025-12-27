יום שבת, 27.12.2025 שעה 10:55
 מזרח 
81%3059-324227דטרויט פיסטונס
67%2701-284724ניו יורק ניקס
65%2853-306326בוסטון סלטיקס
60%2870-293525פילדלפיה 76'
54%3153-311326שיקגו בולס
54%3303-335328קליבלנד קאבלירס
52%3079-307427טורונטו ראפטורס
50%3065-308826מיאמי היט
48%2905-289925אורלנדו מג'יק
46%3358-332428אטלנטה הוקס
37%3142-301027מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
20%3129-284825וושינגטון וויזארדס
19%3240-296627אינדיאנה פייסרס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
77%3056-329026דנבר נאגטס
75%2711-288324סן אנטוניו ספרס
67%2691-291024יוסטון רוקטס
67%3112-321427 מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
56%2840-289425פיניקס סאנס
44%3135-310127ממפיס גריזליס
39%3269-317028דאלאס מאבריקס
38%3307-317526יוטה ג'אז
37%3249-316227פורטלנד בלייזרס
29%3427-321828ניו אורלינס פליקנס
27%2961-286126לוס אנג'לס קליפרס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס

29 נקודות לדני אבדיה, פורטלנד נכנעה לקליפרס

הפסד שלישי ברצף לבלייזרס, ריצת 5:23 של היריבה ברבע השלישי הכריעה בדרך ל-119:103. הישראלי הוסיף 9 אסיסטים ו-9 ריבאונדים והוביל את קלעי קבוצתו

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ופורטלנד ספגו הבוקר (שבת) הפסד שלישי ברציפות ב-NBA, כאשר נכנעו 119:103 ללוס אנג’לס קליפרס וירדו למאזן 19:12. הישראלי כהרגלו בתקופה האחרונה הוביל את הקלעים של קבוצתו עם 29 נקודות, כולל 10 מ-19 מהשדה, 2 מ-7 מחוץ לקשת ו-7 מ-8 מהעונשין).

אבדיה אף התקרב לטריפל דאבל כשהוסיף תשעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים ב-39 דקות על הפרקט, כשהבלייזרס במקום העשירי במערב, ועדיין בתמונת הפלייאין. פורטלנד הובילה בפתיח ונראתה נהדר, במיוחד אבדיה שלהט ברבע הראשון, אבל הבלייזרס הורידו הילוך ככל שנקפו הדקות ואפשרו ליריבה לחזור.

הקבוצה מלוס אנג’לס השלימה מהפך ברבע השלישי עם ריצת 5:23 נפלאה שהכריעה את המפגש. פורטלנד ירדה מהרבע השלישי בפיגור 7 נקודות, אבל לא הצליחה הפעם לתפקד במאני טיים מול ג’יימס הארדן (34 נקודות) וחבריו, כאשר קוואי לנארד קלע 28 נקודות משלו.

הארדן בין שחקני פורטלנד (רויטרס)הארדן בין שחקני פורטלנד (רויטרס)

כמו כן, ברוק לופז סיפק ערב של קריירה, כאשר קלע 31 נקודות עם 9 שלשות מ-14 ניסיונות, כאשר הבלייזרס בחרו לא פעם לשלוח דאבל טים על ג'יימס הארדן וקוואי לנארד. הבלייזרס קלעו 41% מחוץ לקשת, נתון טוב יותר מהממוצע העונתי שלהם, בעוד הקליפרס עמדו על 50%. מהקו? הקליפרס עם 94% לעומת 68% בלבד של פורטלנד. 

אבדיה זורק (רויטרס)אבדיה זורק (רויטרס)

כולם אומרים שכדי לנצח ב-NBA צריך לפחות שני כוכבים אמיתיים, ולקליפרס יש כאלה בדמותם של ג'יימס הארדן וקוואי לנארד. אז איך זה נראה הלילה? במחצית הראשונה הצמד הזה הובס 29:21 על ידי דני ושיידון, אבל במחצית השנייה התמונה כבר הייתה שונה לגמרי. בסיום המשחק הארדן ולנארד ניצחו את הצמד של פורטלנד 45:62. כן, כנראה שזה באמת עוזר שיש שני כוכבים גדולים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

עוד נתון בולט הוא כמות האיבודים, שהייתה כמעט זהה: 14 לבלייזרס מול 12 לקליפרס. אבל לפעמים העיתוי חשוב יותר מהכמות. יותר מדי טעויות ברגעים מרכזיים, מובילות לערבים כאלה.

