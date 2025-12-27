29 נקודות לדני אבדיה, פורטלנד נכנעה לקליפרס

דני אבדיה ופורטלנד ספגו הבוקר (שבת) הפסד שלישי ברציפות ב-NBA, כאשר נכנעו 119:103 ללוס אנג’לס קליפרס וירדו למאזן 19:12. הישראלי כהרגלו בתקופה האחרונה הוביל את הקלעים של קבוצתו עם 29 נקודות, כולל 10 מ-19 מהשדה, 2 מ-7 מחוץ לקשת ו-7 מ-8 מהעונשין).

אבדיה אף התקרב לטריפל דאבל כשהוסיף תשעה ריבאונדים ותשעה אסיסטים ב-39 דקות על הפרקט, כשהבלייזרס במקום העשירי במערב, ועדיין בתמונת הפלייאין. פורטלנד הובילה בפתיח ונראתה נהדר, במיוחד אבדיה שלהט ברבע הראשון, אבל הבלייזרס הורידו הילוך ככל שנקפו הדקות ואפשרו ליריבה לחזור.

הקבוצה מלוס אנג’לס השלימה מהפך ברבע השלישי עם ריצת 5:23 נפלאה שהכריעה את המפגש. פורטלנד ירדה מהרבע השלישי בפיגור 7 נקודות, אבל לא הצליחה הפעם לתפקד במאני טיים מול ג’יימס הארדן (34 נקודות) וחבריו, כאשר קוואי לנארד קלע 28 נקודות משלו.

הארדן בין שחקני פורטלנד (רויטרס)

כמו כן, ברוק לופז סיפק ערב של קריירה, כאשר קלע 31 נקודות עם 9 שלשות מ-14 ניסיונות, כאשר הבלייזרס בחרו לא פעם לשלוח דאבל טים על ג'יימס הארדן וקוואי לנארד. הבלייזרס קלעו 41% מחוץ לקשת, נתון טוב יותר מהממוצע העונתי שלהם, בעוד הקליפרס עמדו על 50%. מהקו? הקליפרס עם 94% לעומת 68% בלבד של פורטלנד.

אבדיה זורק (רויטרס)

כולם אומרים שכדי לנצח ב-NBA צריך לפחות שני כוכבים אמיתיים, ולקליפרס יש כאלה בדמותם של ג'יימס הארדן וקוואי לנארד. אז איך זה נראה הלילה? במחצית הראשונה הצמד הזה הובס 29:21 על ידי דני ושיידון, אבל במחצית השנייה התמונה כבר הייתה שונה לגמרי. בסיום המשחק הארדן ולנארד ניצחו את הצמד של פורטלנד 45:62. כן, כנראה שזה באמת עוזר שיש שני כוכבים גדולים.

דני אבדיה (רויטרס)

עוד נתון בולט הוא כמות האיבודים, שהייתה כמעט זהה: 14 לבלייזרס מול 12 לקליפרס. אבל לפעמים העיתוי חשוב יותר מהכמות. יותר מדי טעויות ברגעים מרכזיים, מובילות לערבים כאלה.