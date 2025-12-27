"ברצלונה ספרה כל אירו, שאלתי את עצמי אם לכבוש"

אחת הסיפורים שנחשפו בספרו של העיתונאי הפולני סבסטיאן סטשבסקי, (לבנדובסקי. האמיתי) הפך לוויראלי בתוך שעות. בספר על חלוץ ברצלונה מספר העיתונאי כי בתום עונתו הראשונה במועדון, ביקשו ממנו בברצלונה שלא לכבוש שערים נוספים, כדי שלא יצטרכו לשלם לבאיירן מינכן בונוס שסוכם מראש.

הסיפור אושר על ידי כמה מקורות מתוך המועדון, כאשר סטשבסקי עצמו אמר שבפגישה המדוברת לא נכח ז'ואן לאפורטה. בראיון לערוץ היוטיוב של בוגדן רימנובסקי, התייחס לבנדובסקי לבקשה החריגה, דבר שמעולם לא נתקל בו קודם לכן.

ההסבר של לבנדובסקי

"יש דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם. יש לי הרבה כבוד לברצלונה ולאנשים שעובדים שם. הייתי מודע למצב של המועדון. היו הרבה נושאים אחרים שהיה צריך לפתור לטובת המועדון. בסופו של דבר מדובר היה בפרמיה, וכולם יודעים שבאותה תקופה בברצלונה ספרו כל אירו, וזה לא היה מעט. גם מבחינתי זה לא שינה שום דבר. אין לי עם זה שום בעיה, אבל זה נשאר לי בראש וגרם לי לשאול את עצמי אם לכבוש שער או לא", הסביר הפולני.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

עוד מקרה מעט "מוזר" שבו נתקל ה-9 התרחש כאשר הצטרף לסיבוב המשחקים בארצות הברית בקיץ 2022. "כשהוא היה בפלורידה הוא הופתע מאוד מכך שלא היו סוגים שונים של בשר ודגים. הוא שאל ונאמר לו שצריך לחסוך. זו לא הייתה תגובה רעה, הוא פשוט הופתע. הוא דורש הרבה, גם בנבחרת. הוא שם לב כשמרק לא עשוי מחומרי גלם איכותיים. הוא ממש אובססיבי לזה. הוא אדם מופנם, אז הוא לא הטיפוס שיצעק, אבל הוא כן מתלונן. הוא תמיד היה כזה", סיפר סטשבסקי.

לבנדובסקי סיפר על אחד הדברים שהפתיעו אותו במיוחד עם הגעתו לברצלונה: "הקטלונים מכונים 'פולנים'. אני תמיד אומר שאני פולני, ואני כמו פולני מברצלונה. זה מצחיק, כי כשהגעתי לברצלונה לא הבנתי עד כמה השפה הקטלונית חשובה לקטלונים בעיר. חשבתי שזה יהיה קצת כמו הבווארית במינכן או השלזית בפולין. זה קיים, אבל הולך ונשכח. בברצלונה, לעומת זאת, בכל בתי הספר, ציבוריים ופרטיים, יש חובה ללימוד בקטלונית במשך שעתיים".