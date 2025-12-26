יום שבת, 27.12.2025 שעה 00:33
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2928-3218מנצ'סטר יונייטד5
2925-2817ליברפול6
2717-1917סנדרלנד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2323-2318ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

שער בכורה לדורגו, יונייטד גברה 0:1 על ניוקאסל

הקבוצה של רובן אמורים עלתה לפחות זמנית למקום החמישי במשחק שבו האורחת הייתה עדיפה, אך שער של המגן הכריע בדקה ה-24. המגפייז רק במקום ה-11

|
פטריק דורגו חוגג (IMAGO)
מנצ’סטר יונייטד חזרה הערב (שישי) למסלול הניצחונות בפרמייר ליג, כשגברה 0:1 על ניוקאסל במסגרת המחזור ה-18 במשחק שבו האורחת הייתה מסוכנת יותר והגיעה ליותר מצבים, אך היעילות הייתה שייכת דווקא לחבורה של רובן אמורים.

שער הניצחון הובקע בדקה ה-24, אז פטריק דורגו ניצל מהלך התקפי מדויק, השתלט על הכדור בתוך הרחבה ובעט בנגיעה חדה לפינה השמאלית התחתונה. עבור המגן הצעיר היה זה שער בכורה במדי יונייטד, כזה שהתברר גם כשער המכריע.

עד הסיום ניוקאסל לחצה כמעט ללא הפסקה. לואיס מיילי, אנתוני גורדון, ג’ואלינטון ופביאן שאר הגיעו למצבים קורצים, כולל הצלות גדולות של שוער יונייטד וחסימות ברגע האחרון, אך שוב ושוב הכדור לא מצא את הרשת. גם בדקות הסיום, כולל שבע דקות תוספת זמן, המגפייז המשיכו לאיים, אך נתקלו בהגנה נחושה ובחוסר דיוק.

מנגד, יונייטד הסתפקה בניהול נכון של המשחק, ידעה לספוג את הלחץ ולשמור על היתרון הקטן עד השריקה. הניצחון הזה קטע רצף של שני מחזורים ללא ניצחון עבור השדים האדומים, שהגיעו ל-29 נקודות ועלו לפחות זמנית למקום החמישי בטבלה.

ניוקאסל, שהייתה הקבוצה הדומיננטית והמסוכנת יותר ברוב דקות המשחק, נותרה שוב ללא תמורה. זהו מחזור שלישי ברציפות ללא ניצחון עבור המגפייז, שנותרו במקום ה-11 בטבלה, כשהתחושה היא שהיכולת שם, אך לא היעילות.

נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
