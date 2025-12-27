"נטרלנו אותם, הרמנו רמה באולם סופר ביתי"

רשמית מכבי תל אביב הפכה אתמול (שישי) לקבוצה הכי ״חמה״ ביורוליג כאשר השיגה את ניצחונה החמישי ברציפות בתחרות הבכירה של אירופה. הפעם היריבה הייתה פרטיזן בלגרד אותה היא מעולם לא ניצחה בבלגרד ארנה. הניצחון 87:112 על קבוצתו של ג'ואן פנארויה על אדמת סרביה היה הראשון מזה יותר מ-15 שנה וכעת מאזנה של הקבוצה עומד על שמונה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים, כאשר בשבוע הבא מחכה להם באיירן מינכן. הצהובים ישובו ארצה במהלך היום וביום שני עודד קטש וחניכיו יפגשו באולם רמז את עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל.

״פתחנו לא טוב״, אמרו בסביבת הקבוצה על הדקות הראשונות של המשחק בהן ראו את יריבתם עולה ליתרון דו ספרתי, אך קבוצתו של קטש הגיבה עם ריצת 3:13 כדי לסגור את הרבע הראשון בפיגור נקודה, כל מה שקרה לאחר מכן המומנטום כבר היה של מכבי תל אביב, הסרבים הצליחו להתקרב אך הסיומת של המחצית הייתה כולה של הצהובים.

״ידענו להרים את הרמה באולם סופר ביתי״, הוסיפו במועדון, שם זכרו מצוין את המשחק מול פרטיזן בלגרד בעונת 2023/24 בו כבר הובילו ב-24 הפרש, במחצית ההפרש ירד ל-16, 52:36 והרבע השלישי ולמעשה המחצית השנייה הייתה לא פחות מקונצרט סרבי באופרה על שם ז'ליקו אובראדוביץ׳ ואתמול לא מן הנמנע שהתחושות במחצית היו דומות, לא כי מכבי תל אביב הובילה ב-24 ברבע השני אלא כי ההפרש במחצית עמד על 15.

עודד קטש (IMAGO)

המחצית השנייה נפתחה וכבר מהפוזישנים הראשונים היה ברור כי הפעם הקונצרט, האופרה הניצוח, המנגינה ובעצם הכל היו על שמו של עודד קטש. לפרטיזן בלגרד היה על מה להילחם והם לא היו כל כך רחוקים ממכבי תל אביב, הרי מבחינת מאזן הם עמדו על שישה ניצחונות אל מול 11 הפסדים, כלומר פער ניצחון בודד, ואתמול הם הגיעו עם מאמן חדש ועם כוכב חדש כזו ש-״יש לה מה להוכיח״. לסרבים היה המון מה להוכיח במחזור ה-18 של היורוליג, הדבר לא קרה ועודד קטש וחניכיו השיגו ניצחון גדול, כמה גדול? 112 הנקודות שקלעו היו הכי הרבה שפרטיזן חטפה העונה, זו גם הייתה התבוסה הביתית הכי גדולה שלהם בעונה הנוכחית. ״ידענו לנטרל את ההתלהבות ולעצור אותם הגנתית. בתחילת השנה לא ידענו לייצר עצירות, במשחק הזה עצרנו קבוצה שיש לה על מה לשחק״.

העובדה שצהובים ניצחו אתמול בהפרש גבוה במיוחד בהחלט משחקת גם לטובתם מסיבה מאוד ברורה, ערב המשחק הם עמדו על הפרש סלים כולל של 39- בתחרות הבכירה של היבשת הישנה, וכזכור מדובר הרי באחד המדדים המתקדמים יותר של שוברי שוויון אם הקבוצות שוות במאזנים ובהפרשים הפנימיים ביניהן. במועדון מדברים על חשיבות התוצאה, כלומר הניצחון עצמו ומחמיאים לכל מי שדרך על הפרקט, לצד זאת בסביבת הקבוצה היו מרוצים מאוד מהיכולת ההתקפית של טי ג'יי ליף, אושיי בריסט, לוני ווקר ורומן סורקין.

רומן סורקין שומר על הכדור (IMAGO)

התצוגה של אתמול הייתה ללא ספק תצוגת תכלית ולצד הארבעה גם מרסיו סנטוס סיים את המשחק בספרות כפולות וג׳ימי קלארק המשיך את היכולת הנהדרת מהמשחקים האחרונים. יתרה מכך, קלארק יחד עם ווקר ותמיר בלאט העמידו יחס אסיסטים איבודים נהדר של 18 אסיסטים על 2 איבודים בלבד ומעבר להפרשים ולניצחון גם חלוקת הדקות הייתה פנומנלית מבחינתה של הקבוצה.