למרות משחק ענק של קמפאצו: ריאל נכנעה למונאקו

מלבד הניצחון הענק של מכבי ת”א על פרטיזן בלגרד, עוד שני משחקים התקיימו להם הערב (שישי) וסגרו את המחזור ה-18 ביורוליג. למרות תצוגה אדירה של פקונדו קמפאצו, ריאל מדריד נכנעה 100:95 למונאקו, ואולימפיאקוס רשמה 94:97 דרמטי על בולוניה בחוץ.

מונאקו – ריאל מדריד 95:100

החבורה של ואסיליס ספאנוליס ממשיכה לטפס במעלה הטבלה, כשהפעם היא רשמה ניצחון דרמטי על הבלאנקוס. אלי אוקובו הוביל את המארחת עם 22 נקודות, כשמייק ג’יימס היה רגוע למדי הערב עם 15 בלבד. מהצד השני, הופעה אדירה של פקונדו קמפאצו, שכללה 28 נקודות, 10 אסיסטים ו-5 ריבאונדים, לא הספיקה לריאל והיא התדרדרה עד למקום ה-10. מונאקו לעומת זאת, נמצאת חזק במאבקי הצמרת כשהיא מדורגת חמישית.

אלי אוקובו. הוביל את מונאקו הערב (IMAGO)

בולוניה – אולימפיאקוס 97:94

היוונים הובילו בבטחה מהרבע השני ונראה שהיה שהם בדרך לניצחון קליל, אך רבע רביעי אחרון נהדר של האיטלקים כמעט ולקח להם את המשחק מהידיים. בסופו של דבר, טיילר דורסי המשיך את העונה הנהדרת שלו, קלע 23, כולל 2 חשובות במאני טיים, והוביל את אולימפיאקוס לניצחון ולמקום השמיני בטבלה. מנגד, 17 נקודות של לוקה וילדוזה לא הספיקו לבולוניה, שפתחה את העונה מצוין, אך היא ממשיכה את ההתדרדרות שלה והיא כבר במקום ה-13, עם אותו מאזן כמו של מכבי ת”א.