המשיכה בשלה: 99:102 להפועל י-ם על רעננה

הפועל ירושלים גברה הערב (שבת) בארנה 99:102 על מכבי רעננה, החבורה מהבירה הצליחה לחבר ניצחון שני ברציפות והתקרבה לצמרת. לעומת זאת, המשבר של החבורה מהשרון החריף כשהיא רשמה את הפסדה השמיני ברציפות. לאחר הניצחון, החבורה של יונתן אלון נמצאת במקום החמישי עם מאזן 4:7, לעומתה רעננה ממוקמת במקום ה-12 בטבלה כשהיא מחזיקה במאזן של 9:2.

המשחק נפתח באופן צמוד, אך ריצת 0:9 של המארחת בתום הרבע הראשון הובילה ליתרון דו ספרתי של יונתן אלון וחניכיו. ברבע השני הקבוצה מהבירה המשיכה לשלוט בהתמודדות והיא הוליכה ביתרון דו ספרתי לאורך כל הרבע. ברבע השלישי היה נדמה שהסטטוס קוו יישמר, אך החבורה מהשרון הפתיעה עם ריצת 0:9 ששלחה מסר כי היא לא תוותר על המשחק עד הרגע האחרון.

הרבע המכריע היה כמו סרט מתח, תחילה היה נדמה כי הקבוצה מהבירה בשליטה מוחלטת, אבל החניכים של סגלוביץ’ הצליחו לחזור עם ריצה שהוביל ג’ו רגלנד שכיכב בדקות ההכרעה. האורחת קיבלה הזדמנות לכפות הארכה, הכדור האחרון היה אצלה כשההפרש עמד על שלוש נקודות, אבל חן גיא נחסם על הבאזר.

במחזור הבא, החבורה מהבירה תצא למשחק חוץ קשה כשתפגוש את מוליכת היורוליג הפועל תל אביב, כשעוד לפני כן תארח את מנרסה במסגרת היורוקאפ. לעומתם שי סגלוביץ’ וחניכיו יקוו לעצור את המפולת כשיארחו את מכבי רמת גן.

קלעו להפועל ירושלים: ג'ארד הארפר (21 נקודות, 5 אסיסטים, 5 ריבאונדים), ג’סטין סמית’ (17 נק’, 7 ריבאונדים), קאדין קרינגטון (17 נק’), נמרוד לוי (14 נק’), קשיוס ווינסטון (11 נק’), אייזיה מובלי (8 נק’), יובל זוסמן (6 נק’), ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס (5 נק’, 6 ריבאונדים), רועי הובר (3 נק’).

קלעו למכבי רעננה: טייריס רדפורד (19 נקודות, 6 ריבאונדים), דיילן קונץ (17 נק’), ווילי וורקמן (17 נק’, 6 ריבאונדים), נייט לשבסקי (17 נק’, 6 ריבאונדים), ג’ו רגלנד (15 נק’, 15 אסיסטים), חן גיא (12 נק’), אלכס לדר (2 נק’).

רבע ראשון: 16:31 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג'סטין סמית', קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר, יובל זוסמן, ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס.

חמישיית מכבי רעננה: ווילי וורקמן, דיילן קונץ, ג'ו רגלנד, טייריס רדפורד, נייט לשבסקי.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

שי סגלוביץ' (אורן בן חקון)

ג'סטין סמית' ונייט לשבסקי קופצים לכדור הפתיחה (אורן בן חקון)

המשחק נפתח עם חדירה נהדרת של קאדין קרינגטון שקלע שתי נקודות ראשונות. התקפה לאחר מכן, קרינגטון מסר לג'סטין סמית' שהשלים דאנק אדיר באליהופ. דיילן קונץ קלע בלייאפ את הנקודות הראשונות של האורחת. ג’ארד הארפר צלף את השלשה הראשונה בהתמודדות. סמית’ קלע סל נוסף מתוך הצבע. נמרוד לוי קלע מתחת לסל.

חן גיא השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שהוא קלע מתחת לסל, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. נמרוד לוי קלע פעם נוספת מתחת לסל. קאסיוס ווינסטון דייק בשלוש זריקות עונשין רצופות לאחר שסחט עבירה בזריקה מחוץ לקשת. סמית’ לקח ריבאונד התקפה וקלע עוד סל קל. רועי הובר צלף מחוץ לקשת וקבע יתרון דו ספרתי ראשון בהתמודדות. הפועל ירושלים סיימה את הרבע עם ריצת 0:9.

ג'סטין סמית' (אורן בן חקון)

ג'סטין סמית' מנסה לחסום את דיילן קונץ (אורן בן חקון)

רבע שני: 42:57 להפועל ירושלים

הריצה נמשכה בפתיחת הרבע, סמית’ קלע והגיע לספרות כפולות. ווילי וורקמן עצר את הסחף עם ארבע נקודות רצופות מתחת לסל. הארפר קלע סל משוגע מהפינה, על הבאזר של שעון ההתקפה. קונץ השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע לייאפ, סחט עבירה מנמרוד לוי ודייק מקו העונשין. קרינגטון הגיב באותה דרך לאחר שקלע מתחת לסל, סחט עבירה מלשבסקי ודייק מהקו.

חן גיא צלף שלשה מהפינה. מהצד השני קרינגטון דייק גם הוא מחוץ לקשת. טייריס רדפורד השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע לייאפ, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס צלף מהפינה לשלוש נקודות. אלכס לדר הטעה את השומר שלו וקלע סל קשה מתחת לסל. הובר מסר אסיסט נהדר לסמית’ שהיה פנוי מתחת לסל והניח שתיים קלות. חן גיא צלף עוד שלשה והגיע לספרות כפולות. אייזאה מובלי קלע שלשה גדולה על הבאזר של תום הרבע.

ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס חוסם את טייריס רדפורד (אורן בן חקון)

קאסיוס ווינסטון עם הכדור (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר עולה לג'אמפ שוט (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 73:82 להפועל ירושלים

הרבע נפתח עם עבירה בלתי ספורטיבית של יובל זוסמן, לשבסקי דייק פעמיים מהקו. מנגד, נמרוד לוי קלע מחצי מרחק. ווינסטון קלע מתחת לסל. בתום התקפה קבוצתית נהדרת של האורחת, קונץ קלע מחוץ לקשת על הבאזר של שעון ההתקפה. ג’ו רגלנד חטף וסיים לייאפ נהדר, הארפר הגיב עם שלשה מהפינה. סמית’ חטף, יצא למתפרצת וסיים בדאנק נהדר.

רדפורד צלף שלה נהדרת. סמית’ קלע פלואטר. וורקמן קלע חמש נקודות ברצף והוריד את ההפרש לחד ספרתי. קונץ ניצל טעות בהגנה על מנת להמשיך את המומנטום של האורחת. רגלנד קלע וקבע ריצת 0:9. הארפר קלע מחצי מרחק בהתקפת מעבר. יובל זוסמן צלף שלשה פנויה מהפינה. רדפורד הגיב עם קליעה נהדרת מחוץ לקשת, על הבאזר של הרבע.

ג'ו רגלנד עם הכדור (אורן בן חקון)

ווילי וורקמן וקאדין קרינגטון במאבק על הכדור (אורן בן חקון)

אייזאה מובלי עם הכדור (אורן בן חקון)

רבע רביעי: 99:102 להפועל ירושלים

הרבע נפתח עם שתי נקודות של הארפר. קונץ הגיב עם סל משלו. נמרוד לוי החטיא מקו העונשין ולא הצליח להשלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע וסחט עבירה. הארפר ניצל נאיביות בהגנה של רעננה, על מנת לצלוף שלשה פנויה. קונץ השלים מהלך של שלוש נקודות, לאחר שהוא קלע במתפרצת, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. זוסמן תפר שלשה.

ג'סטין סמית' מטביע (אורן בן חקון)

ג'ו רגלנד עם הכדור (אורן בן חקון)

לשבסקי הגיב עם שלשה אדירה משלו. ארבע דקות לתום המשחק, האורחת צימקה לארבע נקודות בלבד. מובלי צלף שלשה חשובה לאחר סייד סטפ נהדר. ג’ו רגלנד צלף שלשה אדירה. הארפר קלע לייאפ קריטי. רגלנד הטעה את מובלי וחדר נהדר לסל. חן גיא ניסה לקלוע שלשה על מנת לכפות הארכה על הבאזר, אך הוא נחסם.