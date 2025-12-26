שיא ישראלי לאנסטסיה גורבנקו ב-100 מטר גב

אנסטסיה גורבנקו קבעה שיא ישראלי ב-100 מטר גב באליפות ישראל בבריכות קצרות. השחיינית ממשיכה לנפץ שיאים לאחר שקבעה היום (שישי) תוצאה מעולה של 56.73 שניות.

גורבנקו קיזזה 72 מאיות משיאה הקודם, ועצרה את השעון על 56.73 שניות במשחה ל-100 גב. היא הקדימה במשחה את אביב ברזלי (59.17 שניות) ואופיר שמחה (59.88 שניות) ששיפרה את השיא הישראלי לגיל 16, שהיה שייך לגורבנקו עצמה משנת 2018 ועמד על 1:00.15 דקות.

גם במשחה ל-50 מטר חופשי אנסטסיה גורבנקו זכתה בזהב לאחר שנגעה בקיר בחלוף 24.58 שניות. לפיכך, לגורבנקו היו באליפות ישראל ארבע מדליות זהב אישיות ושתי מדליות זהב בשליחים.

שני שיאי נוער נשברו בתחרות, כאשר שניהם נשברו פעמיים באותו יום. מיכאל בכר שבר את השיא לגיל 14 במשחה ל-100 מטר גב, עם זמן של 55.06 שניות. גם מיכל אוגינץ שברה את שיא גילאי 13 ו-14 במשחה ל-50 מטר חופשי כאשר עצרה את השעון על 25.70 שניות בגמר.