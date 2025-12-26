ציוני דרך מרשימים: מספרי הניצחון של מכבי ת"א

מכבי תל אביב המשיכה הערב (שישי) את רצף הניצחונות שלה ורשה שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, מתוכם חמישה ברצף ביורוליג, עם הופעה התקפית יוצאת דופן מול פרטיזן בלגרד, שהסתיימה בניצחון חד צדדי 87:112 על הקבוצה הסרבית.

הצהובים צימקו את המאזן בין הקבוצות ביורוליג ל-10:9 לטובת הסרבים, כאשר הפעם הקודמת שבה הם ניצחו את פרטיזן הייתה ב-5 באוקטובר 2023, עם 81:96 בהיכל מנורה, במחזור האחרון שנערך שם לפני המלחמה. לעומת זאת, ניצחון חוץ ביורוליג על הסרבים לא היה למכבי מאז נובמבר 2010.

הרבע השלישי היה מופע התקפי צהוב אדיר והסתיים ב-16:34 לזכות מכבי. זה היה הרבע השני בטיבו של הקבוצה העונה מבחינה התקפית, אחרי הרבע השני מול ריאל מדריד שבו קלעה 40 נקודות. באופן חריג, באותו משחק עצמו רשמה מכבי גם את אחד הרבעים ההתקפיים הטובים ביותר שלה וגם את אחד הרבעים ההגנתיים החלשים ביותר (ספגה 31 נקודות הערב ברבע הראשון).

כמו כן, זה היה המשחק הפורה ביותר של מכבי תל אביב העונה ביורוליג. עד כה, השיא עמד על 103 ב-40 דקות מול הפועל תל אביב ו-107 נקודות מול מונאקו בהארכה.