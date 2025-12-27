גיא קופיצ'ינסקי
|
27/12/2025 20:30
עומר אצילי רודף אחרי אונדריי באצ'ו (חג'אג' רחאל)
המשחק שנועל את סיבוב ח’ בגביע המדינה. בית”ר ירושלים הצפינה לנוף הגליל למפגש על טהרת ליגת העל מול עירוני טבריה. הקבוצה הלוהטת מהבירה רוצה להמשיך את המומנטום שלה גם במפעל המשני, כשמנגד המארחת מנסה לרשום עוד הפתעה.
החבורה של ברק יצחקי נמצאת בתקופה נפלאה. הירושלמים כבר לגמרי יכולים להצהיר שהם במרוץ האליפות, כשהניצחון הדרמטי על מכבי חיפה בסמי עופר צימק עבורם את הפער מב”ש בפסגה לשתי נקודות בלבד. הצהובים-שחורים לא הפסידו בכל ששת משחקיהם האחרונים והם רוצים להמשיך את הרצף הזה גם בגביע ולהצהיר שהם מכוונים העונה לכל התארים.
מן העבר השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהם חוללו את ההפתעה הכי גדולה העונה בליגה, כשרשמו 0:3 ענק על המוליכה הפועל ב”ש במחזור האחרון. הקבוצה של אלירן חודדה עדיין נמצאת במאבקי התחתית, והם רוצים להמשיך ולהפתיע, הפעם מול הקבוצה מהמקום השני בטבלה.
שתי הקבוצות נפגשו בתחילת החודש בדיוק באותו אצטדיון. אז בית”ר ירושלים לא התקשתה וסיימה עם 0:5 קליל על הטבריינים. ירדן שועה כבש שלושער נהדר במחצית הראשונה, כשדור חוגי ועדי יונה הוסיפו שערים שקבעו את תוצאת המשחק.
מחצית שניה
-
'59
- גם פיראס אבו עקל עלה במקום יונתן טפר המוצהב
-
'59
- חילוף כפול אצל אלירן חודדה, שהכניס את ירין סוויסה במקום כובש השער גיא חדידה
-
'51
- אצילי המשיך להיות המסוכן בשורות הצהובים-שחורים, כשקיבל מסירה מאלימלך, החליף רגליים ברחבה ועם רגלו הימנית שלח כדור החוצה
-
'49
- גם טבריה ראתה צהוב, כשיונתן טפר הפך למוצהב הראשון בשורותיה לערב זה
-
'47
- אחרי שהצליח לסחוט צהוב מטבארש שהוחלף, קלטינס סחט צהוב גם מירין לוי שעלה במקום הקשר, אחרי שגלש לעברו
-
'46
- אצילי הצליח לגבור על יונתן טפר במאבק על הכדור ובעט מרחוק כדור שפגע בשחקן טבריה והלך אל עבר השער אבל שרון הדף לקרן
מחצית ראשונה
-
'39
- ג'ונבוסקו קאלו ניסה לאפס כוונות ובעט לראשונה לשער כדור חזק אבל למקום בו עידו שרון עמד, כשהאחרון אגרף בקלות את הניסיון
-
'35
- החמצה אדירה של ניב גוטליב! שחקן הקו של המארחת קיבל כדור רוחב מסובב גדול מצד דניאל גולאני, הקדים את גיל כהן ומקרוב שלח רגל שהגיעה לכדור אבל לא מצאה את המסגרת
-
'34
- כבר בדקה ה-34 וכשהוא עם כרטיס צהוב, איילסון טבארש הוחלף. ירין לוי עלה במקומו
-
'31
- בעיטה של דור חוגי נבלמה על ידי חברו לקבוצה, והכדור הורחק הצידה. הצהובים-שחורים שעטו והגיעו לכדור החוזר, שהוגבה עד לרועי אלימלך שהמתין ברחבה. המגן הימני עלה לנגיחה אבל פספס את המסגרת
-
'25
- בקבוק נזרק אל עבר מגן עירוני טבריה, רון אונגר, ופגע בפניו. השחקן נזקק לטיפול כשהוא נשכב על הדשא
-
'22
- שער! עומר אצילי עם שוויון אדיר: רגע של גאונות מצד הכוכב בצהוב-שחור, שהצליח לשלוח כדור מדויק מהחצי לרשת! ההתקפה החלה דווקא דרך טעות של עומר יצחק, שבעט את הכדור על הקיצוני הימני, והאחרון שלח עם החלק החיצוני של הנעל כדור שטוח ויפהפה אל הרשת של עידו שרון, שעמד מחוץ לרחבה
-
'13
- שער! בהזדמנות הראשונה שלה, עירוני טבריה עלתה ליתרון: כדור עומק נשלח אל פיטר מייקל, שהצליח לעבור את בריאן קרבאלי ומסר לגיא חדידה, שגלגל כדור פשוט אל עבר מיגל סילבה. האחרון הדף, הכדור הורחק וחזר אל חדידה, שסובב באמנות אל המשקוף ופנימה כדי להעלות את קבוצתו ל-0:1
-
'10
- איילסון טבארש משך בחולצתו של דוד קלטינס וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
-
'4
- התקפה ראשונה לבית"ר ירושלים כשעדי יונה הגביה לרחבה. דור חוגי התרומם, הגיע ראשון לכדור ונגח אותו אל מרכז השער, עידו שרון היה ערני וקלט
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את המפגש לדרך! בית"ר ירושלים תמשיך ביכולת הנפלאה בדרך לשלב הבא במפעל או שאחרי שהפתיעה את הפועל באר שבע, עירוני טבריה תקטול עוד קבוצה פייבוריטית?