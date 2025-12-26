יום שישי, 26.12.2025 שעה 22:15
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

ריאל שוקלת: ויטיניה אם ויניסיוס לא יחדש חוזה

הלבנים רוצים שהברזילאי ימשיך, אך שוקלים לצרף את כוכב פ.ס.ז' אם הקיצוני שלהם לא ישנה את דעתו. לקשר אין סעיף שחרור, אך הוא מחזיק בהסכם סודי

|
ויטיניה ו-ויניסיוס (IMAGO)
ויטיניה ו-ויניסיוס (IMAGO)

ברור שמשהו לא עובד בין ויניסיוס ג’וניור לריאל מדריד. הברזילאי, שעדיין לא חידש את חוזהו במועדון, היה מעורב העונה בשורה של מחלוקות, והקשר שלו עם אוהדי ריאל מדריד נראה ככזה שנשחק. לכן, אם הוא לא יחדש את חוזהו, פאקוחו דלגאדו חשף בתוכנית ‘SER Deportivos’ שם שמאוד מוערך בהנהלת המועדון: ויטיניה.

לאחר המשחק מול סביליה, שבו ויניסיוס הוחלף, הברזילאי יצא לחופשה והיה מעורב באירוע שלא נעלם מעיני הציבור: הוא שינה את תמונת הפרופיל שלו ברשתות החברתיות לתמונה שבה הוא לובש את מדי נבחרת ברזיל. המחווה הזו לא התקבלה היטב בקרב אוהדי ריאל מדריד.

למרות זאת, במועדון עדיין מתכוונים לחדש את חוזהו של כוכבם, דבר שיצטרך להיות מלווה גם בשיפור ביכולת המקצועית שלו. עם זאת, נראה שהביטחון אינו מלא, ומתוך חשש שהוא לא יישאר, האפשרות לצרף את ויטיניה, אחד הקשרים הטובים בעולם, הפכה לעדיפות.

רמז? ויני החליף תמונת פרופיל באינסטגרם

ריאל מדריד זקוקה למנהל משחק, ולכן, לפי פאקוחו דלגאדו, תוכנית ב’ סביב ויניסיוס הפכה להיות ויטיניה. הסכום הגבוה שעזיבה של הברזילאי עשויה להניב יאפשר ללבנים לחזק את העמדה הזו, שנחלשה מאוד מאז עזיבתם של טוני קרוס, לוקה מודריץ’ ואחרים, ואף לנסות לפתות את הקשר הפורטוגלי להגיע מפאריס סן ז’רמן.

אם ויניסיוס יעזוב את ריאל מדריד בקיץ הקרוב, המועדון לא יסכים לשחרר את כוכבו בפחות מ-100 מיליון אירו, סכום שיוכל לסייע בהבאת שחקן כמו ארלינג הולאנד או ויטיניה שהוזכר. הפורטוגלי, שמשחק כקשר מרכזי מאז הגעתו של לואיס אנריקה, מתאים באופן מושלם לעמדה שבה הקבוצה של צ’אבי אלונסו זקוקה לחיזוק.

עם זאת, אנדרס אונרוביה, כתב ‘אס’ בצרפת, התייחס למצבו הנוכחי של השחקן במועדון הצרפתי. “מאז שהחל לשחק, היכולת שלו נתנה דחיפה עצומה לפ.ס.ז’; תחת לואיס אנריקה הוא הפך לקשר הטוב בעולם. בשנה שעברה הוא חידש חוזה עד 2030, אך למרות שסעיפי שחרור אסורים בצרפת, קיימים הסכמי מכירה בכפוף לתנאים אחרים. אם ריאל מדריד תחליט בסופו של דבר ללכת על ויטיניה, זה יהיה המועדון הצרפתי שיקבע את המחיר”, אמר העיתונאי.

ויטיניה (IMAGO)ויטיניה (IMAGO)

לפי פאקוחו, מקורות המקורבים לריאל מדריד קיבלו מידע שלפיו קיים הסכם חתום עם ויטיניה שיאפשר לו לעזוב תמורת 100 מיליון אירו, בתנאי שהשחקן ירצה לעזוב ותוגש הצעה מינימלית בסכום הזה. שני התנאים חייבים להתקיים.

“אני לא מאשר ולא מכחיש. אני אומר שזה תלוי באוויר, וכשהשחקן ישמע על זה הוא יגיד עכשיו לא. איך הוא יכול להגיד שהוא רוצה לעזוב באמצע העונה? זה בלתי אפשרי. אבל אני אומר לכם, על זה עוד ידברו”, הסביר פאקוחו. הקישור של ריאל מדריד לא מתחבר, ואופציית רודרי, שריחפה מאז העונה שעברה, כבר לא רלוונטית. בנוסף, חזרתו של ניקו פאס מקומו עומדת בכל התנאים להתממש, אך היא לבדה לא תספיק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */