ריאל שוקלת: ויטיניה אם ויניסיוס לא יחדש חוזה

ברור שמשהו לא עובד בין ויניסיוס ג’וניור לריאל מדריד. הברזילאי, שעדיין לא חידש את חוזהו במועדון, היה מעורב העונה בשורה של מחלוקות, והקשר שלו עם אוהדי ריאל מדריד נראה ככזה שנשחק. לכן, אם הוא לא יחדש את חוזהו, פאקוחו דלגאדו חשף בתוכנית ‘SER Deportivos’ שם שמאוד מוערך בהנהלת המועדון: ויטיניה.

לאחר המשחק מול סביליה, שבו ויניסיוס הוחלף, הברזילאי יצא לחופשה והיה מעורב באירוע שלא נעלם מעיני הציבור: הוא שינה את תמונת הפרופיל שלו ברשתות החברתיות לתמונה שבה הוא לובש את מדי נבחרת ברזיל. המחווה הזו לא התקבלה היטב בקרב אוהדי ריאל מדריד.

למרות זאת, במועדון עדיין מתכוונים לחדש את חוזהו של כוכבם, דבר שיצטרך להיות מלווה גם בשיפור ביכולת המקצועית שלו. עם זאת, נראה שהביטחון אינו מלא, ומתוך חשש שהוא לא יישאר, האפשרות לצרף את ויטיניה, אחד הקשרים הטובים בעולם, הפכה לעדיפות.

רמז? ויני החליף תמונת פרופיל באינסטגרם

ריאל מדריד זקוקה למנהל משחק, ולכן, לפי פאקוחו דלגאדו, תוכנית ב’ סביב ויניסיוס הפכה להיות ויטיניה. הסכום הגבוה שעזיבה של הברזילאי עשויה להניב יאפשר ללבנים לחזק את העמדה הזו, שנחלשה מאוד מאז עזיבתם של טוני קרוס, לוקה מודריץ’ ואחרים, ואף לנסות לפתות את הקשר הפורטוגלי להגיע מפאריס סן ז’רמן.

אם ויניסיוס יעזוב את ריאל מדריד בקיץ הקרוב, המועדון לא יסכים לשחרר את כוכבו בפחות מ-100 מיליון אירו, סכום שיוכל לסייע בהבאת שחקן כמו ארלינג הולאנד או ויטיניה שהוזכר. הפורטוגלי, שמשחק כקשר מרכזי מאז הגעתו של לואיס אנריקה, מתאים באופן מושלם לעמדה שבה הקבוצה של צ’אבי אלונסו זקוקה לחיזוק.

עם זאת, אנדרס אונרוביה, כתב ‘אס’ בצרפת, התייחס למצבו הנוכחי של השחקן במועדון הצרפתי. “מאז שהחל לשחק, היכולת שלו נתנה דחיפה עצומה לפ.ס.ז’; תחת לואיס אנריקה הוא הפך לקשר הטוב בעולם. בשנה שעברה הוא חידש חוזה עד 2030, אך למרות שסעיפי שחרור אסורים בצרפת, קיימים הסכמי מכירה בכפוף לתנאים אחרים. אם ריאל מדריד תחליט בסופו של דבר ללכת על ויטיניה, זה יהיה המועדון הצרפתי שיקבע את המחיר”, אמר העיתונאי.

ויטיניה (IMAGO)

לפי פאקוחו, מקורות המקורבים לריאל מדריד קיבלו מידע שלפיו קיים הסכם חתום עם ויטיניה שיאפשר לו לעזוב תמורת 100 מיליון אירו, בתנאי שהשחקן ירצה לעזוב ותוגש הצעה מינימלית בסכום הזה. שני התנאים חייבים להתקיים.

“אני לא מאשר ולא מכחיש. אני אומר שזה תלוי באוויר, וכשהשחקן ישמע על זה הוא יגיד עכשיו לא. איך הוא יכול להגיד שהוא רוצה לעזוב באמצע העונה? זה בלתי אפשרי. אבל אני אומר לכם, על זה עוד ידברו”, הסביר פאקוחו. הקישור של ריאל מדריד לא מתחבר, ואופציית רודרי, שריחפה מאז העונה שעברה, כבר לא רלוונטית. בנוסף, חזרתו של ניקו פאס מקומו עומדת בכל התנאים להתממש, אך היא לבדה לא תספיק.