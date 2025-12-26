יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:41
ליגה בלגית 25-26
4212-3620אוניון סן ז'ילואז1
4122-3620קלאב ברוז'2
3622-2819סט. טרוידן3
3520-2719אנדרלכט4
3021-2419מכלן5
2721-1719סטנדרד ליאז'6
2531-2720גנק7
2420-2219אנטוורפן8
2428-2819ווסטרלו9
2329-2619גנט10
2327-2519זולטה וורחם11
2125-2119שרלרואה12
1929-1919לובן13
1921-1519לובייר14
1730-2520סרקל ברוז'15
1233-1519דנדר16

90 דקות לחלאילי, 1:1 לסן ז'ילואז עם סרקל ברוז'

הישראלי שיחק בתיקו של האלופה שסגרה את 2025 עם מעידה, קלאב ברוז' שניצחה צימקה את הפער בצמרת לנקודה בלבד. המשחק הבא: ב-14 בינואר בגביע הבלגי

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

אחרי תקופה חיובית שכללה שערי בכורה בליגת האלופות ושער שסיים עבורו בצורת בליגה הבלגית, ענאן חלאילי חתם הערב (שישי) את שנת 2025 עם הופעה מלאה ב-1:1 של אוניון סן ז’ילואז בחוץ מול סרקל ברוז’.

שחקן הכנף שוב הוצב בעמדת הקיצוני הימני וראה את מתיאס רסמוסן מעלה את האורחת ליתרון בדקה ה-17, אך סרקל חזרה למשחק בדקה ה-43, כשגארי מגני דייק מהנקודה הלבנה.

במחצית השנייה אלופת בלגיה הגבירה קצב ולחצה בניסיון להכריע, אך לא הצליחה למצוא את הרשת גם לאחר שסרקל נותרה בעשרה שחקנים, בעקבות צהוב שני ואדום שספג המחליף איברהימה דיאבי בדקה ה-76.

בדקות הסיום נותרה גם אוניון בעשרה, לאחר שכריסטיאן בורג'ס הורחק בדקה ה-87. למרות איבוד שתי הנקודות, התיקו החזיר את סן ז’ילואז לפסגה, אולם יתרונה עומד כעת על נקודה אחת בלבד מעל קלאב ברוז’, שכבר שיחקה קודם לכן וניצחה 3:5 בגנק.

כעת תצא הליגה הבלגית לפגרת השנה החדשה. המשחק הבא של חלאילי ואוניון סן ז’ילואז יתקיים ב-14 בינואר, אז תפגוש הקבוצה את דנדר במסגרת הגביע. שלושה ימים לאחר מכן תשוב לפעילות ליגה כשתארח את מכלן במחזור ה-21.

