יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:40
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
11-11מאלי2
11-11זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
61-32מצרים1
32-22דר' אפריקה2
13-22אנגולה3
13-22זימבבואה4
 בית 3 
31-31טוניסיה1
31-21ניגריה2
02-11טנזניה3
03-11אוגנדה4
 בית 4 
30-31סנגל1
30-11הרפ' הדמוקרטית קונגו2
01-01בנין3
03-01בוטסואנה4
 בית 5 
30-31אלג'יריה1
31-21בורקינה פאסו2
02-11גינאה המשוונית3
03-01סודאן4
 בית 6 
30-11חוף השנהב1
30-11קמרון2
01-01גאבון3
01-01מוזמביק4

סלאח כבש, מצרים ניצחה 0:1 את דרום אפריקה

הפרעונים, שנשארו ב-10 שחקנים, הפכו לראשונים שהבטיחו את מקומם בשמינית הגמר של אליפות אפריקה, כוכב ליברפול הכריע. אנגולה וזימבבואה נפרדו ב-1:1

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

לאחר יום המנוחה, אליפות אפריקה חוזרת בכל הכוח עם ארבעה משחקים מסקרנים על אדמת מרוקו. נבחרת אנגולה סיימה ב-1:1 עם זימבבואה בהתמודדות שפתחה את יום המשחקים, מצרים העפילה לשמינית הגמר אחרי שגברה 0:1 על דרום אפריקה. זמביה ומרוקו יעלו בהמשך אל הדשא.

אנגולה – זימבבואה 1:1

שתי הנבחרות אומנם הצליחו להשיג נקודות ראשונות באליפות אחרי הפסד במשחק הראשון, אך התיקו הזה מסך את שתיהן ושם אותם במצב בעייתי בכל מה שקשור להעפלה לשלב שמינית הגמר. השער הראשון במשחק נפל בדקה ה-24 כשגלסון דאלה העלה את אנגולה ליתרון. זימבבואה הצליחה להשוות ל-1:1 בתוספת הזמן של המחצית הראשונה משער של נולדג’ מוסונה., שגם קבע את תוצאת המשחק. אקס מכבי תל אביב, פליסיו מילסון, עלה כמחליף בדקה ה-80 אך לא הצליח להשיג הכרעה.

מצרים – דרום אפריקה 0:1

הפרעונים הם הנבחרת הראשונה שמבטיחה את השתתפותה בשמינית הגמר של אליפות אפריקה. מוחמד סלאח הבקיע את השער היחידי במשחק לאחר שדייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-45. המשחק לא הלך קל עבור המצרים, וכשתי דקות לאחר שעלו ליתרון הם נותרו בעשרה שחקנים, לאחר שמוחמד הני קיבל כרטיס צהוב שני והורחק. המקרה אף גרם לתגרה בין שתי הנבחרות אך היא פוזרה במהרה. החבורה של חוסאן חסן הצליחה לעמוד בגבורה מול דרום אפריקה גם בחיסרון מספרי, ולבסוף היא השיגה את 3 הנקודות שביססו אותה במקום הראשון בבית.

