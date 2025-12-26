יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:41
"כספי השחקן הישראלי - לקבוצות ולא לאיגודים"

איגוד הכדוריד עלול להסתבך? עקב התוכנית לגבות תקציבים מהקבוצות, משרד התרבות והספורט בתגובה חריפה: "נשקלות סנקציות". האיגוד יעבור ביקורת עומק?

כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)
כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

בעקבות התוכנית של ראשי איגוד הכדוריד לדרוש מהקבוצות להעביר חלק מכספי התמיכה עבור שחקן הישראלי לקופת האיגוד לטובת התמודדות עם הגירעון, במשרד התרבות והספורט מבהירים: “כספי התמיכה של מבחן השחקן הישראלי נקבעים ומשולמים בגין פעילות הקבוצות - ולא לאיגודים ולהתאחדויות”.

כזכור, כפי שנחשף ב-ONE אתמול, באיגוד הכדוריד בנו תקציב לשנת 2026 במסמך פנימי עליו חתום המנכ״ל עדלי מרכוס. על פי היו״ר עידן מזרחי, התקציב המתוכנן הוא גירעוני בגובה של 1.5 מיליון שקל, ועל כן עלתה על הכתב תוכנית פעולה כיצד להתמודד עם המשבר המסתמן בשנה הבאה. בין היתר, האיגוד דרש לגבות מהקבוצות כ-600 אלף ש״ח מההכנסות שיקבלו בגין מענק השחקן הישראלי שמחולק מהמדינה, דרישה שספק אם היא חוקית.

הרצון לגבות כספים מהקבוצות עלולה לסבך עוד יותר את איגוד הכדוריד, שממילא נמצא במשבר מאז נכנס לתפקידו היו״ר עידן מזרחי. במשרד התרבות והספורט הבהירו בתגובה כי כספי התמיכה שנועדו להגיע לקבוצות על מנת לתמרץ מתן דקות לשחקן הישראלי לא יכולים לעבור לאיגודים - והם עשויים לערוך ביקורת עומק על פעילות האיגוד.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

ממשרד התרבות והספורט נמסר: “משרד התרבות והספורט מעביר כספי תמיכות לגופי הספורט וזאת לשם קיום פעילות הגופים בהתאם למטרות התמיכה הקבועות במבחני התמיכה. תשלום הכספים מתבצע בהתאם לנהלי משרד האוצר והחשב הכללי, בכפוף להגשת דוחות ביצוע מטעם האיגודים, העוברים בדיקה של היחידות המקצועיות”.

במשרד הוסיפו: “במסגרת ביקורות עומק המבוצעות מעת לעת, נבדק האם השימוש בכספי התמיכה נעשה בהתאם לנהלים, ובמקרים בהם עולה כי לא כך הדבר, פועל המשרד בהתאם להוראות נוהל שר אוצר, ובכלל זאת גם נשקלות במקרים המתאימים סנקציות שונות. בנוסף נבהיר, כי כספי התמיכה של מבחן ‘השחקן הישראלי’ נקבעים ומשולמים בגין פעילות הקבוצות הזכאיות לתמיכה ולא לאיגודים ולהתאחדויות”.

