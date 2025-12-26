יום שישי, 26.12.2025 שעה 15:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"ניצחון שייתן ביטחון, בשלישי משחק העונה שלנו"

מאמן ריינה האדיה חושב שהניצחון בגביע יעזור לו בליגה. מאמן כפר שלם הוכנבוים יצא מאוכזב מהתוצאה, אבל מעודד מהמשחק של קבוצתו: "היינו עדיפים"

|
אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

בני ריינה גברה על הפועל כפר שלם 0:1 בסיבוב ח' של הגביע באצטדיון בראל, במשחק רווי מצבים מצוינים לשתי הקבוצות, שיכול היה גם להסתיים אחרת. 

מאמן המנצחת, אדהם האדיה, לא הסכים עם הטענה שהיה משחק שקול ואמר: "לדעתי היינו טובים יותר והיו לנו המון הזדמנויות לנצח את המשחק מבלי להיות במתח בסיום. הגענו למצבים מצוינים והחמצנו גם ביתרון. אבל בגביע מה שחשוב זה לעבור שלב. ראינו אתמול איך סכנין הודחה והיום קרית שמונה מתקשה בינתיים והיה לנו חשוב לעבור, גם בשביל הביטחון להמשך הליגה ובמיוחד לקראת יום שלישי, שזה משחק העונה שלנו מול קרית שמונה". 

האדיה נשאל האם הגביע לא מפריע לו כרגע, שקבוצתו במצב קשה כל כך במאבקי הירידה וענה: "המשחק הזה יכול לתת בטחון לשחקנים להמשך הדרך. בגביע תמיד יש סנסציות. מבחינתי אני לא מזלזל באף אחד ובשום משחק ולכן עלינו בהרכב החזק ביותר שהיה לנו". 

שחקני בני ריינה מאושרים (חגשחקני בני ריינה מאושרים (חג'אג' רחאל)

מאמן כפר שלם, ירון הוכנבוים, היה מאוכזב: “אכזבה גדולה. שלטנו במשחק והגענו להמון מצבים. היינו טובים יותר, למרות שעלינו בחצי הרכב ואיבדנו גם את ממאטה במחצית הראשונה. הגענו למצבים של מאה אחוז והחמצנו. ספגנו ממצב נייח וזה יטופל. נעבוד גם על זה ונמשיך קדימה". 

ירון הוכנבוים (חגירון הוכנבוים (חג'אג' רחאל)

הוכנבוים נשאל על המשך הדרך בליגה וענה: "יש לנו קבוצה טובה עם שחקנים מנוסים. בשבועות האחרונים הפסקתי עם הלחץ הגבוה וניסיתי דברים אחרים וזה פחות הצליח לנו. היום חזרנו ללחוץ גבוה וזה נראה טוב יותר וזה מה שאקח להמשך בליגה. נבוא לכל משחק כדי לעשות את הדברים כמה שיותר טוב ואני מקווה שמכאן ננצח כמה שיותר ונתקדם בטבלה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */