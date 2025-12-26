אוראל קמחי ומעיין לרון אלופי ישראל בטניס

אליפות ישראל וילסון 2025 ננעלה היום (שישי) במרכז הטניס והחינוך ירושלים לאחר שבוע של טניס איכותי, מאבקים מרתקים ורמה מקצועית גבוהה. בתחרות השתתפו מיטב השחקניות והשחקנים בישראל.

בגמר טורניר היחידים לנשים זכתה מעיין לרון לאחר ניצחון 3:6 4:6 על אופיר מנהרדט. בטורניר היחידים לגברים הוכתר אוראל קמחי כאלוף ישראל לשנת 2025, אחרי שגבר 1:6 2:6 על עמית ולס.

אוראל קמחי (עידו טביב, איגוד הטניס)

מעיין לרון (עידו טביב, איגוד הטניס)

גם טורניר הזוגות שוחק והסתיים אמש (חמישי), כשאלופי הזוגות לגברים הם איתמר טפירו ואיל שיוביץ, לאחר שניצחו בגמר את גור טרכטנברג ואסף פרידלר בתוצאה 6:3, 4:6, 8:10. בנשים, אופיר ושחר מנהרדט ניצחו בגמר את הילה ושירה בוהדנה בתוצאה 3:6, 4:6.