כנעאן עשוי לפתוח, שינויים רבים בהרכב באר שבע

אחרי ההפסד הכואב לעירוני טבריה בליגה, הפועל באר שבע רוצה להתאושש ולהתמקד בשמירה על תואר גביע המדינה. מחזיקת הגביע תארח מחר (שבת, 20:00) בטרנר את מוליכת מחוז דרום ב’ בליגה ב’, בתקווה לחזור לנצח ולהחזיר קצת ביטחון.

האורחת צפויה להגיע עם כ-1,500 אוהדים, בהם לא מעט ילדים ושחקנים צעירים משדרות, שיגיעו לחוויה מיוחדת באצטדיון טרנר. התרגשות גדולה קיימת בשדרות, שתגיע גם עם לא מעט שחקנים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל באר שבע וקפטן מכבי פתח תקווה לשעבר, תומר לוי, שזכה להניף גביע לפני שנתיים על חשבון האדומים.

בבאר שבע יחסרו מספר שחקנים. ג’יבריל דיופ מורחק, לוקאס ונטורה לא ישחק בגלל צהוב חמישי, קינגס קאנגווה נמצא באליפות אפריקה ואליאל פרץ חולה ולא התאמן.

לאור החיסורים, צפויים לא מעט שינויים בהרכב. אופיר מרציאנו אמור לפתוח בשער, מיגל ויטור צפוי לחזור להרכב וחמודי כנעאן מועמד לפתוח לראשונה העונה. גם רועי לוי, אילון אלמוג, אלון תורג’מן וזאהי אחמד בתמונה ועשויים לפתוח.