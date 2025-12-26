יום שישי, 26.12.2025 שעה 16:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

ניצחון 9 העונה: הפועל העמק גברה על נס ציונה

הצפוניים המשיכו בעונה המצוינת עם 83:88 על הכתומים, אצלם הרכש ג'קסון רואו עלה לבכורה וסיים עם 13 נקודות. אדוארד הוביל את המנצחת עם 22 נקודות

|
שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור ה-11 בליגת ווינר סל נפתח היום (שישי) עם משחק בין הפועל העמק לעירוני נס ציונה, בו הצפוניים ניצחו 83:88 ועלו למאזן חיובי של 2:9. הכתומים לעומת זאת, הגדילו את מאזנם השלילי עם הפסד מספר שמונה העונה.

הרבע הראשון וגם השני הסתיים בהובלה של המארחת מגן נר, אך ההפרש היה יחסית צמוד במחצית ונטה רק בחמש נקודות לטובת העמק. ברבע השלישי, החלה הבריחה של שרון אברהמי וחניכיו עד לניצחון השלישי ברצף מאז ההפסד להפועל תל אביב.

קיילר אדוארדס הוביל את העמק עם 22 נקודות, אלייז'ה צ'יילדס בלט אחריו עם 16 נקודות. בצד המפסיד, ג’קסון רואו קיבל 33 דקות על הפרקט בהופעת הבכורה שלו בכתום וסיים עם 13 נקודות, דזי רודריגז קלע 20 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */