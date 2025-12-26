מכבי עירוני אשדוד ממשיכה להיפרד מאנשים אלו ואחרים. אתמול (חמישי) בערב זומן דניאל טולמסוב, מאמן הקבוצה, לשימוע, בידי יו"ר האגודה, יגאל ממן. בשיחה הבין כי במועדון נפרדים ממנו ומצוותו, למרות שהובילו הקבוצה לעונה פנטסטית, כשנכון להיום, בפגרת גביע המדינה, מכבי עירוני אשדוד במקום השלישי בליגה א' דרום, נקודה מהמקום השני.

מכבי עירוני אשדוד, כזכור, נמצאת בסיטואציה לא נעימה, תחת בקשה דחופה לפירוק זמני. מרבית שחקני הקבוצה צפויים לעזוב ואלו שיישארו, יתמודדו יחד עם קבוצת הנוער, ככל הנראה, מול אריות ליגה א' דרום. חשוב לזכור כי הנוער של עירוני אשדוד בליגה מחוזית, ככה שמדובר בליגה האחרונה בטיבה בגיל נוער, ליגה די חובבנית, כמקבילה לליגה ג'.

הפוסט שהעלה דניאל טולמסוב: "בראש ובראשונה רוצה להודות לבורא עולם. אוהדים יקרים, מהשנייה הראשונה מלפני 10 שנים נכנסתם לי ללב כבר בתור שחקן. אחרי 10 שנים חזרתי בתור מאמן. קיבלתם אותי באותו חום שאני זוכר לפני 10 שנים. היום אני מסיים פרק חשוב בגאווה גדולה. עבדנו כל כך קשה בקיץ, אני ולירן לירן שפיר, לבנות את הקבוצה לילות שלמים ללא שינה כדי לעמוד במטרות של הנהלת המועדון להישאר בליגה!”.

דניאל טולמסוב (יונתן גינזבורג)

“תודה כמובן לצוות שלי שעזר לי ועמד לצידי תמיד. לירן שפיר, מיכאל צרניאק, ישי טייב וכל העוסקים במלאכה. מה שיצא שעבודה השתלמה, חיבור מדהים של שחקנים שכל אחד מתאים אחד לשני, חדר הלבשה מגובש ומלוכד חיבור של שחקנים וקהל, מה שיצר קבוצה אדירה שנהנית לשחק כדורגל על המגרש והתוצאות היו בהתאם. הקבוצה רצה חזק בצמרת ונתנה הצגות לקהל האדיר של עירוני אשדוד וזה הזמן להודות לקהל שדחף והגיע ועודד, ואפילו חשב שאפשר לעלות ליגה לאור היכולת שלנו בצדק.

הקבוצה בבעיות כלכליות כרגע, לכן זה נגמר. כואב לי ללכת מקבוצה כזו שיכלה לעשות עונה מדהימה, אבל זה כנראה חלק הדרך שלי. מאחל לעירוני אשדוד לעמוד במטרות שלה העונה. מועדון חשוב מאוד לליגה א' ואפילו יותר, ו’הוא משתולל טולמסוב דניאל’, שיר שלא אשכח בחיים".