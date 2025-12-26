יום שישי, 26.12.2025 שעה 16:49
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

"הקבוצה בבעיות כלכליות כרגע, לכן זה נגמר"

מאמן מכבי עירוני אשדוד נפרד אחרי שהוביל את חניכיו למקום השלישי בטבלת ליגה א' דרום, בקבוצה שמתמודדת בימים אלו עם "בקשה דחופה לפירוק זמני"

דניאל טולמסוב (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד ממשיכה להיפרד מאנשים אלו ואחרים. אתמול (חמישי) בערב זומן דניאל טולמסוב, מאמן הקבוצה, לשימוע, בידי יו"ר האגודה, יגאל ממן. בשיחה הבין כי במועדון נפרדים ממנו ומצוותו, למרות שהובילו הקבוצה לעונה פנטסטית, כשנכון להיום, בפגרת גביע המדינה, מכבי עירוני אשדוד במקום השלישי בליגה א' דרום, נקודה מהמקום השני.

מכבי עירוני אשדוד, כזכור, נמצאת בסיטואציה לא נעימה, תחת בקשה דחופה לפירוק זמני. מרבית שחקני הקבוצה צפויים לעזוב ואלו שיישארו, יתמודדו יחד עם קבוצת הנוער, ככל הנראה, מול אריות ליגה א' דרום. חשוב לזכור כי הנוער של עירוני אשדוד בליגה מחוזית, ככה שמדובר בליגה האחרונה בטיבה בגיל נוער, ליגה די חובבנית, כמקבילה לליגה ג'.

הפוסט שהעלה דניאל טולמסוב: "בראש ובראשונה רוצה להודות לבורא עולם. אוהדים יקרים, מהשנייה הראשונה מלפני 10 שנים נכנסתם לי ללב כבר בתור שחקן. אחרי 10 שנים חזרתי בתור מאמן. קיבלתם אותי באותו חום שאני זוכר לפני 10 שנים. היום אני מסיים פרק חשוב בגאווה גדולה. עבדנו כל כך קשה בקיץ, אני ולירן לירן שפיר, לבנות את הקבוצה לילות שלמים ללא שינה כדי לעמוד במטרות של הנהלת המועדון להישאר בליגה!”.

“תודה כמובן לצוות שלי שעזר לי ועמד לצידי תמיד. לירן שפיר, מיכאל צרניאק, ישי טייב וכל העוסקים במלאכה. מה שיצא שעבודה השתלמה, חיבור מדהים של שחקנים שכל אחד מתאים אחד לשני, חדר הלבשה מגובש ומלוכד חיבור של שחקנים וקהל, מה שיצר קבוצה אדירה שנהנית לשחק כדורגל על המגרש והתוצאות היו בהתאם. הקבוצה רצה חזק בצמרת ונתנה הצגות לקהל האדיר של עירוני אשדוד וזה הזמן להודות לקהל שדחף והגיע ועודד, ואפילו חשב שאפשר לעלות ליגה לאור היכולת שלנו בצדק.

הקבוצה בבעיות כלכליות כרגע, לכן זה נגמר. כואב לי ללכת מקבוצה כזו שיכלה לעשות עונה מדהימה, אבל זה כנראה חלק הדרך שלי. מאחל לעירוני אשדוד לעמוד במטרות שלה העונה. מועדון חשוב מאוד לליגה א' ואפילו יותר, ו’הוא משתולל טולמסוב דניאל’, שיר שלא אשכח בחיים".

