פיאסקו של 80 מיליון: ששקו מתקשה למצוא מקום

בפרמייר ליג, חלון ההעברות האחרון הצית גם דיון סביב עמדת החלוץ, כששלושה שמות בלטו מעל כולם: ויקטור גיוקרש, אלכסנדר איסאק ובנג’מין ששקו. בחלוקת התפקידים הברורה בין המועדונים האנגליים ההיסטוריים שנזקקו לחיזוק בהתקפה, הסלובני הגיע בסופו של דבר למנצ'סטר יונייטד. עסקה בגובה 80 מיליון אירו שנועדה לעשות סדר באפשרויות ההתקפיות של השדים האדומים.

במה שנחשב למאמץ כלכלי משותף לצד בראיין אמבואמו ומתיאוס קונייה, שחקן לייפציג לשעבר הגיע עם הציפייה להפוך לאחד השמות הגדולים בפרמייר ליג. הוא נועד להאפיל על שני יריביו בשוק החלוצים ולהשתלב במערכת שבה רובן אמורים, יחד עם חבריו לקבוצה, יסייע לו להמריא בקריירה שלו בכדורגל האנגלי.

גם עם הגעתו היה ברור שיש עדיין מה ללמוד על ששקו, וגם כעת נותרו לא מעט סימני שאלה. בקושי בתחילת שנות ה-20 לחייו, פוטנציאל השערים שלו עדיין לא היה מגובש לחלוטין. למרות שמדובר בשחקן שנשען על משחק קבוצתי ותנועה מתמדת, גם אם הוא גבוה במיוחד, המספרים שלו בבונדסליגה רמזו שאפשר להגדיל את התפוקה. האחריות על הדשא, שגם כך הייתה משמעותית, הפכה כעת לכבדה עוד יותר.

בנג'מין ששקו (רויטרס)

החודשים מאז הגיע לאנגליה חלפו במהירות, ואיתם גם ההתלהבות סביב הפיכתו לפנים של "מנצ'סטר יונייטד החדשה". עד כה, הסלובני לא הצליח להוכיח, או להראות בפועל, שהוא אכן הרכש הנכון להוביל את ההתקפה. ללא מקום מובטח בהרכב, ובזמן שאמבואמו וקונייה תפסו את מקומם, ששקו מתקשה לעמוד בציפיות הגבוהות שעוררו עניין מצד מועדוני צמרת רבים.

בנג'מין ששקו לצד אמבואמו וקונייה (מנצ'סטר יונייטד)

גם שני השערים שכבש לא קנו לו שקט, משום שלמרות שכבש בשני משחקי פרמייר ליג רצופים, מול ברנטפורד וסנדרלנד, ההופעות שלו לא היו משכנעות מספיק כדי להצדיק את 80 מיליון האירו ששולמו עליו. הלחץ הנוסף הזה עלול לחנוק את אחד הכישרונות הצעירים המבטיחים בכדורגל האירופי.

בנג'מין ששקו מאוכזב (רויטרס)

ואם פתיחת הדרך הייתה קשה, גם פציעות לא פסחו על השחקן באיים הבריטיים. בניגוד לביצועים ולתוצאות של הקבוצה, מה שנראה בתחילה כתחרות של ששקו מול גיוקרש ואיסאק, כחלק משלישייה התקפית מוזהבת עם קונייה ואמבואמו, הפך למאבק יומיומי מול חבריו לקבוצה. הזמן יגיד מה המשמעות של כל זה עבור מנצ'סטר יונייטד.