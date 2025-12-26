יום שישי, 26.12.2025 שעה 16:48
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

פיאסקו של 80 מיליון: ששקו מתקשה למצוא מקום

הכדורגלן הסלובני, אחד משחקני הרכש היקרים של מנצ'סטר יונייטד לחוד ההתקפה יחד עם קונייה ואמבואמו, לא מצליח להתבלט בקבוצה של רובן אמורים

|
בנג'מין ששקו (IMAGO)
בנג'מין ששקו (IMAGO)

בפרמייר ליג, חלון ההעברות האחרון הצית גם דיון סביב עמדת החלוץ, כששלושה שמות בלטו מעל כולם: ויקטור גיוקרש, אלכסנדר איסאק ובנג’מין ששקו. בחלוקת התפקידים הברורה בין המועדונים האנגליים ההיסטוריים שנזקקו לחיזוק בהתקפה, הסלובני הגיע בסופו של דבר למנצ'סטר יונייטד. עסקה בגובה 80 מיליון אירו שנועדה לעשות סדר באפשרויות ההתקפיות של השדים האדומים.

במה שנחשב למאמץ כלכלי משותף לצד  בראיין אמבואמו ומתיאוס קונייה, שחקן לייפציג לשעבר הגיע עם הציפייה להפוך לאחד השמות הגדולים בפרמייר ליג. הוא נועד להאפיל על שני יריביו בשוק החלוצים ולהשתלב במערכת שבה רובן אמורים, יחד עם חבריו לקבוצה, יסייע לו להמריא בקריירה שלו בכדורגל האנגלי.

גם עם הגעתו היה ברור שיש עדיין מה ללמוד על ששקו, וגם כעת נותרו לא מעט סימני שאלה. בקושי בתחילת שנות ה-20 לחייו, פוטנציאל השערים שלו עדיין לא היה מגובש לחלוטין. למרות שמדובר בשחקן שנשען על משחק קבוצתי ותנועה מתמדת, גם אם הוא גבוה במיוחד, המספרים שלו בבונדסליגה רמזו שאפשר להגדיל את התפוקה. האחריות על הדשא, שגם כך הייתה משמעותית, הפכה כעת לכבדה עוד יותר.

בנגבנג'מין ששקו (רויטרס)

החודשים מאז הגיע לאנגליה חלפו במהירות, ואיתם גם ההתלהבות סביב הפיכתו לפנים של "מנצ'סטר יונייטד החדשה". עד כה, הסלובני לא הצליח להוכיח, או להראות בפועל, שהוא אכן הרכש הנכון להוביל את ההתקפה. ללא מקום מובטח בהרכב, ובזמן שאמבואמו וקונייה תפסו את מקומם, ששקו מתקשה לעמוד בציפיות הגבוהות שעוררו עניין מצד מועדוני צמרת רבים.

בנגבנג'מין ששקו לצד אמבואמו וקונייה (מנצ'סטר יונייטד)

גם שני השערים שכבש לא קנו לו שקט, משום שלמרות שכבש בשני משחקי פרמייר ליג רצופים, מול ברנטפורד וסנדרלנד, ההופעות שלו לא היו משכנעות מספיק כדי להצדיק את 80 מיליון האירו ששולמו עליו. הלחץ הנוסף הזה עלול לחנוק את אחד הכישרונות הצעירים המבטיחים בכדורגל האירופי.

בנגבנג'מין ששקו מאוכזב (רויטרס)

ואם פתיחת הדרך הייתה קשה, גם פציעות לא פסחו על השחקן באיים הבריטיים. בניגוד לביצועים ולתוצאות של הקבוצה, מה שנראה בתחילה כתחרות של ששקו מול גיוקרש ואיסאק, כחלק משלישייה התקפית מוזהבת עם קונייה ואמבואמו, הפך למאבק יומיומי מול חבריו לקבוצה. הזמן יגיד מה המשמעות של כל זה עבור מנצ'סטר יונייטד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */