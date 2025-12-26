יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:41
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

הוויכוח האבסורדי על קיין: "מישהו יכול לענות?"

החלוץ כבש 30 שערים ב-25 משחקים העונה. למרות זאת, הורידו לו את הערך ב'טרנספרמרקט' ובבאיירן מתקשים להבין זאת והביעו פליאה: "אל תתחילו עם הגיל"

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

בבאיירן מינכן יש הרבה כוכבים, אבל רק מנהיג אחד. והוא לובש את החולצה עם הספרה 9. הארי קיין הפך לדמות המרכזית בקבוצה של וינסנט קומפני, זה שמסדר וזה שמכריע, אבל רחוק מלהיות זה עם שווי השוק הגבוה ביותר.

בגיל 32, האנגלי רושם עונה פשוט אדירה: 30 שערים ו-3 בישולים ב-25 משחקים. מספרים של גאון. אבל אם יש תכונה אחת שמגדירה את הארי קיין ונותרה באופן מובהק מוערכת בחסר, זו היציבות. כבר כמעט עשור שהוא מספק תפוקה ברמה הגבוהה ביותר בלי קשר לקבוצה שלו. כמעט ואין תקופות יובש מדאיגות.

בנוסף, קיין לא מתמקח על עבודה. הוא הראשון ללחוץ, לרדת לגליץ', להקריב את עצמו עבור הקבוצה. מנהיג שקט, שסוחף את שאר הסגל דרך דוגמה אישית. בבאיירן מעריכים אותו לא פחות בזכות זה מאשר בזכות שעריו.

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

המכה של "טרנספרמרקט"

וכאן מגיע הבלתי מוסבר. בעדכון השוק האחרון, "טרנספרמרקט" הוריד את שווי השוק שלו בכמעט 14%: מ-75 מיליון אירו ל-65. עשרה מיליון פחות. החלטה שעוררה פליאה בבאיירן וקשה להצדיק אותה לאור ההשפעה האמיתית שלו על הדשא.

לפי האתר הגרמני, קיין הוא השחקן החמישי בעל שווי השוק הגבוה ביותר בסגל, מאחורי מייקל אוליסה והפצוע ג’מאל מוסיאלה (130 מיליון אירו), ולואיס דיאס ודאיו אופמקאנו, שמוערכים ב-70 מיליון.

המנהל המקצועי של המועדון, מקס אברל, הביע בפומבי את חוסר הסכמתו: "אני תוהה למה מורידים את הערך של הארי קיין. מישהו יכול לענות לי? אל תתחילו עם הגיל שלו. שווי שוק? אל תשאלו אותי על זה, יש לי דעה משלי", אמר.

הדיון הזה חסר היגיון. איך יכול להיות ששחקן שהוא כל כך דיפרנציאלי באחת הקבוצות הטובות בעולם נמצא בדעיכה? לפחות בבאיירן ברור להם דבר אחד: כשקיין משחק, הסיכוי שלהם לנצח גבוה יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */