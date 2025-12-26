הוויכוח האבסורדי על קיין: "מישהו יכול לענות?"

בבאיירן מינכן יש הרבה כוכבים, אבל רק מנהיג אחד. והוא לובש את החולצה עם הספרה 9. הארי קיין הפך לדמות המרכזית בקבוצה של וינסנט קומפני, זה שמסדר וזה שמכריע, אבל רחוק מלהיות זה עם שווי השוק הגבוה ביותר.

בגיל 32, האנגלי רושם עונה פשוט אדירה: 30 שערים ו-3 בישולים ב-25 משחקים. מספרים של גאון. אבל אם יש תכונה אחת שמגדירה את הארי קיין ונותרה באופן מובהק מוערכת בחסר, זו היציבות. כבר כמעט עשור שהוא מספק תפוקה ברמה הגבוהה ביותר בלי קשר לקבוצה שלו. כמעט ואין תקופות יובש מדאיגות.

בנוסף, קיין לא מתמקח על עבודה. הוא הראשון ללחוץ, לרדת לגליץ', להקריב את עצמו עבור הקבוצה. מנהיג שקט, שסוחף את שאר הסגל דרך דוגמה אישית. בבאיירן מעריכים אותו לא פחות בזכות זה מאשר בזכות שעריו.

הארי קיין (IMAGO)

המכה של "טרנספרמרקט"

וכאן מגיע הבלתי מוסבר. בעדכון השוק האחרון, "טרנספרמרקט" הוריד את שווי השוק שלו בכמעט 14%: מ-75 מיליון אירו ל-65. עשרה מיליון פחות. החלטה שעוררה פליאה בבאיירן וקשה להצדיק אותה לאור ההשפעה האמיתית שלו על הדשא.

לפי האתר הגרמני, קיין הוא השחקן החמישי בעל שווי השוק הגבוה ביותר בסגל, מאחורי מייקל אוליסה והפצוע ג’מאל מוסיאלה (130 מיליון אירו), ולואיס דיאס ודאיו אופמקאנו, שמוערכים ב-70 מיליון.

המנהל המקצועי של המועדון, מקס אברל, הביע בפומבי את חוסר הסכמתו: "אני תוהה למה מורידים את הערך של הארי קיין. מישהו יכול לענות לי? אל תתחילו עם הגיל שלו. שווי שוק? אל תשאלו אותי על זה, יש לי דעה משלי", אמר.

הדיון הזה חסר היגיון. איך יכול להיות ששחקן שהוא כל כך דיפרנציאלי באחת הקבוצות הטובות בעולם נמצא בדעיכה? לפחות בבאיירן ברור להם דבר אחד: כשקיין משחק, הסיכוי שלהם לנצח גבוה יותר.